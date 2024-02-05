Тест: Эти строки из песен 80-х и 90-х знал каждый, а сколько знаменитых артистов СССР угадаете вы?

Если сегодня в клубах крутят ныне популярных исполнителей и музыкантов, то во времена СССР музыкальный вкус у граждан был немного другой. Сейчас, чтобы послушать треки юности, нужно записываться на тематические вечеринки "Назад в 90-е". А тогда эти песни были хитами и звучали из каждого утюга! Скольких артистов вы вспомните по строчкам из куплета — проверьте вместе с Life.ru.