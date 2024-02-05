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5 февраля, 15:30

Тест: Эти строки из песен 80-х и 90-х знал каждый, а сколько знаменитых артистов СССР угадаете вы?

Окунитесь в приятные воспоминания о своей юности! Ни одна дискотека не обходилась без этих хитов, но сколько песен вспомните вы сейчас? Готовы вернуться назад в СССР и проверить свои знания?

Если сегодня в клубах крутят ныне популярных исполнителей и музыкантов, то во времена СССР музыкальный вкус у граждан был немного другой. Сейчас, чтобы послушать треки юности, нужно записываться на тематические вечеринки "Назад в 90-е". А тогда эти песни были хитами и звучали из каждого утюга! Скольких артистов вы вспомните по строчкам из куплета — проверьте вместе с Life.ru.

Ранее Life.ru составлял не менее интересные тесты, в которых можно проверить, насколько вы по знаниям похожи на интеллигенцию СССР, как хорошо помните школьные поговорки и как вас звали в прошлой жизни.

Тест: Что такое "жарёха" и сколько слов-диалектизмов вы отгадаете с первого раза?
Тест: Что такое "жарёха" и сколько слов-диалектизмов вы отгадаете с первого раза?
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ТАСС / Александр Шогин / Созинов Виталий

Елизавета Терешкова
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