Тест: На какую букву начиналось ваше имя в прошлой жизни

Кто-то верит в реинкарнацию — учение о вечном перерождении, кто-то нет. Но нумерологи уже даже разработали схему, по которой можно определить возраст души и сколько раз ей ещё предстоит появляться на Земле. А чтобы добавить пикантности, предлагаем прислушаться к интуиции. Она подскажет, что вам было близко в прошлой жизни, кем вы были и на какую букву начиналось предыдущее имя. Рискнёте?