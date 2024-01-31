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31 января, 13:32

Тест: На какую букву начиналось ваше имя в прошлой жизни

Многих привлекает эзотерика из-за возможности узнать о себе немного больше, причём как из этой жизни, так и из прошлой. Предлагаем вам пройти увлекательный психологический тест, который подскажет, кем вы были в прошлом воплощении и на какую букву начиналось ваше имя.

Кто-то верит в реинкарнацию — учение о вечном перерождении, кто-то нет. Но нумерологи уже даже разработали схему, по которой можно определить возраст души и сколько раз ей ещё предстоит появляться на Земле. А чтобы добавить пикантности, предлагаем прислушаться к интуиции. Она подскажет, что вам было близко в прошлой жизни, кем вы были и на какую букву начиналось предыдущее имя. Рискнёте?

Совсем скоро наступит третий зимний месяц, значит, нужно знать про самые опасные дни в феврале, чтобы заранее к ним подготовиться. А если вам понравился тест, то предлагаем пройти ещё и тот, который покажет ваши потаённые страхи.

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Елизавета Терешкова
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