Как узнать, сколько жизней уже прожила ваша душа и сколько ещё предстоит

Теория реинкарнации гласит, что после смерти человека душа "переходит" из него в нового носителя. Определить, сколько лет ваша "духовная оболочка" живёт в этом мире, можно. Для этого нужно воспользоваться нумерологией.

Признаки, указывающие на то, что душа молодая

Как определить возраст души по дате рождения? Фото © Freepik

Обладатели молодой души с удивительным восторгом воспринимают новые вещи, гаджеты и устройства. Неистово хотят их. "Носителей" особенно привлекают яркие предметы, а также желание получить мимолётные ощущения.

Тот, кто сильно мечтает купить новую машину, вещи, квартиру или дом, скорее всего, обладает молодой душой. Такой человек только начинает путь к получению новой информации и материальным благам.

Самостоятельно прийти к осознанию того, что душа совсем молодая, смогут только следующие носители этой "духовной оболочки". Первый её "владелец" до этого додуматься самостоятельно не сможет.

Как понять, что душа старая?

Реинкарнация и возраст души: сколько раз предстоит ещё переродиться. Фото © Freepik

Носители "зрелой духовной оболочки" с безразличием относятся ко всему блестящему и новому. Они могут довольствоваться не совсем новыми гаджетами, автомобилями и жильём. Более того, они не стремятся к таким материальным благам.

Главная цель человека со старой душой — достичь просветления. Причина банально проста — "духовная оболочка" в этом мире далеко не новичок, она уже много всего "блестящего и мимолётного" перевидала в другие периоды истории. Поэтому ничего материального ей сейчас не нужно.

На то, что у вас старая душа, укажет нежелание обсуждать темы, связанные с материальными благами. Также о приличном возрасте "духовной оболочки" говорят регулярные ощущения дежавю.

Как посчитать возраст души с помощью нумерологии

Как узнать возраст души по дате рождения: простая инструкция. Фото © Freepik

В качестве примера возьмём дату рождения 18.02.2005. Нужно приплюсовывать друг к другу по одной цифре из тех, что указаны в дате: 1+8+0+2+2+0+0+5=18. Конечное число должно получиться в пределах от 1 до 9, поэтому результат (число 18) нужно сложить по одной цифре. Получается: 1+8=9. На основе полученной цифры и специальной памятки можно определить примерный возраст души.

Расшифровка результата

Если выпала цифра один, то душа очень юная. Скорее всего, она "родилась" в тот же момент, когда на свет появился новый человек. У людей с такой душой почти отсутствует интуиция. Но зато у них ещё чистая карма.

Те, кому попалась цифра два, скорее всего, появились на свет во второй раз. Примерный срок жизни души составляет один век. Это небольшая цифра, поэтому карма ещё не испорчена. Но такие люди часто бывают эгоистами.

Если попалась тройка, то душе примерно 150–200 лет. Человека с таким показателем продолжительности жизни "духовной оболочки" ждёт успех в ведении собственного бизнеса. Также он будет предрасположен к достижению высот в науке или новаторской деятельности.

Фото © Freepik

Те, кому выпала четвёрка, могли родиться на свет в третий-четвёртый раз. Их душа живёт уже примерно 200–300 лет. У таких людей отличная интуиция и хорошая эрудиция.

Людям, у которых выпала пятёрка, досталась зрелая душа. В этом мире она существует уже примерно 500 лет. Люди с такой душой игнорируют свои желания и посвящают жизнь служению другим.

Те, кто получил шестёрку, наделены очень возрастной душой. Ей может быть около 700 лет. Такие люди могут стать отличными коучами и преподавателями. Кроме того, они смогут хорошо воспитать детей.

Молодая или старая душа: как посчитать возраст по дате рождения. Фото © Freepik

Если выпала семёрка, то душа живёт в мире целую тысячу лет. У настолько опытных людей получится добиться огромных материальных высот. Им легко брать лидерство и вести людей за собой.

Люди, которые получили восьмёрку, носят в себе душу, возраст которой более тысячи лет. Всю свою жизнь такой человек будет тратить на то, чтобы узнать о себе побольше и понять, зачем он пришёл в этот мир.

Зрелая, тысячелетняя душа и у тех, кому выпала цифра девять. Такие люди с детства наделены мудростью, а также мощным "шестым чувством".

Сколько раз может перевоплощаться душа?

Как работает перевоплощение душ и как определить, сколько будет у вас. Фото © Freepik

Время жизни "духовной оболочки" бесконечно. Считается, что её реинкарнация может произойти десятки раз. На протяжении нескольких жизней душа может побывать в разных телах: и в женских, и в мужских.

Первоначальные условия для развития в новой жизни могут быть либо хорошими (рождение в богатой семье), либо плохими (появление в бедной). Они зависят от поступков, которые "духовная оболочка" совершала в прошлых воплощениях.