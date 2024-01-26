Какие правила стоит соблюдать, чтобы год Дракона 2024 принес удачу и богатство

Многие слышали, что в год Дракона исполняются самые сокровенные финансовые мечты. Люди выходят на новый уровень заработка, покупают себе квартиры, дома и машины. Но чудо случается в жизни только у того, кто соблюдает "установленные" Драконом правила и задабривает его с помощью одежды определённого вида. Самый простой способ "умаслить" волшебное животное — каждый день носить правильный наряд. Какими видами одежды и аксессуаров нужно насытить свой гардероб?

Зелёная одежда

Какая одежда в год Дракона должна быть: 5 важных правил. Фото © Freepik / lookstudio

Считается, что этот цвет олицетворяет собой природу. В год Зелёного Деревянного Дракона нужно надевать одежду соответствующего цвета, чтобы переродиться как личность. В том числе и повысив свой уровень заработка. Причём Дракон не привередлив. Чтобы умаслить его, можно выбирать одежду любого зелёного цвета — и яркую, и тёмную.

Красные вещи

Ещё один цвет, который обожает Дракон, — красный. Волшебное существо любит оттенок за его положительные свойства. Считается, что, нося вещи зелёного цвета, можно привлечь в жизнь позитивные события, богатство и благополучие.

К тому же вещи красного цвета практичные. Их можно носить на любые мероприятия: от прогулок по центру города и встреч с друзьями до переговоров и собеседований. Такой образ позволит разбавить трудовые будни и точно поднимет настроение коллегам.

Золотые аксессуары

Как одеваться в год Дракона, чтобы привлечь богатство и счастье в жизнь. Фото © Shutterstock

Дракон любит этот цвет потому, что он ассоциируется с огромным богатством. Чтобы задобрить волшебное существо, можно носить "золотые аксессуары". Если денег на украшения из драгоценного металла нет, то можно выбрать сумки и заколки этого цвета. Если же финансы позволяют, то купите золотое кольцо, браслет, цепочку или подвеску. Но есть одно правило: украшения должны быть заметными и максимально яркими. Тогда Дракон увидит ваши попытки его задобрить и исполнит любую материальную мечту.

Лаковая кожа

Вещи из этого материала будут смотреться роскошно и изысканно. Они точно привлекут внимание Дракона к хозяйке, ведь он любит кожу. Можно как купить лакированную обувь или костюм, так и дополнить образ с помощью сумки. Если хочется привлечь внимание не только Дракона, но и окружающих, то можно купить лакированную юбку или штаны.

Одежда с принтом дракона

Какие правила стоит соблюдать, чтобы порадовать Дракона в 2024 год? Фото © Shutterstock

Все мы встречали на улицах людей, которые носили толстовки и футболки с изображением дракона. Возможно, они делали это для привлечения внимания удивительного существа. Стоит взять пример с них и тоже начать носить вещи с изображением китайского символа. Даже не сомневайтесь: Дракон отблагодарит успехом и удачей всех, кто носит вещи с его изображением.