Как рассчитать и выбрать для себя идеальную дату свадьбы — лайфхак от таролога

Чтобы определить, можно ли в год Дракона играть свадьбу, которую не ждут обязательно негативные последствия, стоит обратиться к нумерологии и картам Таро. К тому же, стоит помнить, что каждое число имеет своё значение, и порой красивое сочетание цифр не гарантирует успех или удачу. Так как же вычислить идеальную дату для свадьбы в 2024 високосный год?

Можно ли играть свадьбы в 2024 год и как выбрать подходящую дату. Фото © Shutterstock

Таролог Марина Таро для "ФедералПресс" поделилась лайфхаком: "По дате рождения считается личный год (для каждого человека он свой). Должна быть либо цифра 8, либо 11, и мы уже смотрим, какой аркан на год у нас выходит. И, соответственно, уже понимаем, можно ли играть свадьбу. Если можно, то, конечно, да. Можно с помощью карт выбрать подходящий месяц и сориентироваться по числу".