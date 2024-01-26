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26 января, 10:40

Как рассчитать и выбрать для себя идеальную дату свадьбы — лайфхак от таролога

Несмотря на то что 2024 високосный год считается для таких торжеств неудачным, мол, свадьбы закончатся разводом, тарологи нашли лазейку и подсказали, в какие даты играть свадьбу всё же можно.

Чтобы определить, можно ли в год Дракона играть свадьбу, которую не ждут обязательно негативные последствия, стоит обратиться к нумерологии и картам Таро. К тому же, стоит помнить, что каждое число имеет своё значение, и порой красивое сочетание цифр не гарантирует успех или удачу. Так как же вычислить идеальную дату для свадьбы в 2024 високосный год?

Можно ли играть свадьбы в 2024 год и как выбрать подходящую дату. Фото © Shutterstock

Можно ли играть свадьбы в 2024 год и как выбрать подходящую дату. Фото © Shutterstock

Таролог Марина Таро для "ФедералПресс" поделилась лайфхаком: "По дате рождения считается личный год (для каждого человека он свой). Должна быть либо цифра 8, либо 11, и мы уже смотрим, какой аркан на год у нас выходит. И, соответственно, уже понимаем, можно ли играть свадьбу. Если можно, то, конечно, да. Можно с помощью карт выбрать подходящий месяц и сориентироваться по числу".

Специалист также отметила: если неблагоприятный прогноз не нравится, надо сделать более обширный расклад и посмотреть ситуацию глубже. Возможно, найдутся способы понять, как можно всё изменить.

Напомним, 2024 год Дракона считается не только високосным, но и кармическим, что означает — достанется от Вселенной всем. А вот каким он окажется, рассказала ведьма Виктория Райдос.

Дата рождения подскажет вашу кармическую задачу на високосный 2024 год
Дата рождения подскажет вашу кармическую задачу на високосный 2024 год
Обложка ©

Shutterstock

Елизавета Терешкова
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