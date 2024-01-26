Виктория Райдос предсказала, каким окажется 2024 год и почему весной всем будет плохо
Потомственная ведьма пришла на интервью к "Алёне, блин!" и поделилась своими видениями касаемо наступившего нового года. Оказывается, в бочке мёда будет ложка дёгтя.
Финалистка эзотерического шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших" и победительница одного из сезонов "Битвы экстрасенсов" после недавнего скандала во время церемонии награждения Виктория Райдос пришла к Алёне Жигаловой на интервью.
Ведьма Виктория Райдос у "Алёны, блин!". Видео © YouTube / Алёна, блин!
Ведьма поделилась своим отношением к Шепсу, рассказала, почему оказалась разочарованной таким финалом и ещё подсказала всем интересующимся, как отличить шарлатана от настоящего мага. По словам Виктории, стоит ориентироваться на первое впечатление, а также следить, нет ли в словах эзотерического практика запугивания или попытки увеличить стоимость. И не менее важно трезво оценивать работу с запросом клиента. И, конечно, Виктория Райдос сделала предсказание на наступивший год Дракона.
Ведьма Виктория Райдос предсказала, каким будет 2024 год. Видео © YouTube / Алёна, блин!
Но не точечный, а общий. По ощущениям ведьмы и жрицы культа предков, 2024-й будет "очень хорошим" годом. Правда, несмотря на позитив, весной Райдос предсказывает вспышку пандемии опять, говоря, что "придёт ковид", но волноваться не о чем, ведь "он нас быстро отпустит".
Если верить в магические приметы, чтобы год Деревянного Дракона оказался удачным, стоит избавиться от вещей, которые его злят; а также ориентироваться на нумерологию: людям с определёнными датами будет везти больше остальных.
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