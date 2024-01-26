Виктория Райдос предсказала, каким окажется 2024 год и почему весной всем будет плохо

Финалистка эзотерического шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших" и победительница одного из сезонов "Битвы экстрасенсов" после недавнего скандала во время церемонии награждения Виктория Райдос пришла к Алёне Жигаловой на интервью.

Ведьма Виктория Райдос у "Алёны, блин!". Видео © YouTube / Алёна, блин!

Ведьма поделилась своим отношением к Шепсу, рассказала, почему оказалась разочарованной таким финалом и ещё подсказала всем интересующимся, как отличить шарлатана от настоящего мага. По словам Виктории, стоит ориентироваться на первое впечатление, а также следить, нет ли в словах эзотерического практика запугивания или попытки увеличить стоимость. И не менее важно трезво оценивать работу с запросом клиента. И, конечно, Виктория Райдос сделала предсказание на наступивший год Дракона.

Ведьма Виктория Райдос предсказала, каким будет 2024 год. Видео © YouTube / Алёна, блин!