7 мудрых цитат из популярных книг "Ни сы", "Не ной", "Не тупи", которые сделают вас богатым

Автор произведения — не типичная инфоцыганка из Интернета, которая ничего в заработке денег не смыслит. Американская газета The New York Times посчитала Синсеро лучшим писателем в сфере бизнес-блогов. Вполне возможно, что это действительно заслуженное звание, поскольку коуч лично прошла через все этапы роста личности. Оплатила десятки курсов от бизнес-коучей и заслужила аналогичное звание. В своих методиках она использует 25 лучших техник и практик, которые опробовала на протяжении жизни. Автор учит тому, как улучшить свою жизнь, перестать сомневаться в себе и стать богатой. Разбираемся, что имела в виду автор гениальных бизнес-цитат, написанных в её книгах.

Про мотивацию

Чтобы добиться цели, нужно начать действовать. Фото © Shutterstock

"Если хочешь заполучить жизнь, которой никогда не жил, придётся делать то, чего никогда не делал" © "Ни сы"

Синсеро имеет в виду, что улучшение своей жизни и выход на новый уровень финансового благополучия возможны, только если действовать. Если же постоянно сидеть на диване, жаловаться на правительство и обвинять во всех неудачах других людей, то ничего не изменится. Только выход из зоны комфорта приводит к личностному росту и улучшению материального благополучия.

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Про доверие к Вселенной

"Секрет состоит в том, чтобы верить: мы живём в любящей, доброй и заботливой Вселенной" © "Ни сы"

Многие люди ненавидят свой мир. Из-за череды неудач, неприятных совпадений, а может, даже трагедий. Они перестали верить в то, что у них всё получится. И что Вселенная их любит.

Синсеро говорит о том, что мир не заслужил недоверия. Каждому человеку нужно быть уверенным в том, что Вселенная его любит, и тогда его будет ожидать успех. Если быть настроенным на всё негативно, то никакого успеха добиться не получится. Как человек относится к миру, так и он к нему.

О том, как самостоятельно определить своё будущее

Только сам человек может определить, кем он будет — богатеем или неудачником. Фото © Shutterstock

"Поверить, что мы — звёзды, так же легко, как и поверить, что мы — полный отстой" © "Ни сы"

Бизнес-коуч подразумевает, что каждый человек сам определяет свою судьбу. Если он будет считать, что все богатые — плохие люди и зарабатывать могут только воры, то он навсегда останется бедным. Если же человек поверит в то, что достоин огромных денег, успехов и благополучия без нарушения закона, то притянет материальные блага в свою жизнь честным путём.

О ключевом факторе, который позволит стать богатым

"Богатый — значит позволяющий себе иметь те вещи и проживать те события, которые сделают его жизнь наиболее полной" © "Не ной"

Одним из важнейших факторов на пути к богатству является вера в то, что всё получится. Многие люди просто делают вид, что хотят зарабатывать миллионы, но в действительности не верят в это. Поэтому и не могут достичь результата. Первое, что нужно сделать на пути к богатству, — поверить в возможность добиться успеха.

О том, нормально ли хотеть успеха и богатства

"Здоровое стремление к богатству — не жадность, это стремление жить" © "Не ной"

Синсеро имеет в виду, что не нужно стесняться своего желания добиться успеха. Самореализация — вполне нормальная потребность человека. Если кто-то говорит, что "большие деньги — большие проблемы" и, мол, богатство — это плохо, нужно игнорировать этих людей. Они ошибаются.

О недопустимости оправданий

Успешные люди берут ответственность на себя. Неудачники — винят других. Фото © Shutterstock

"Мы тщательно оберегаем свои оправдания, потому что они освобождают нас от ответственности за свою жизнь" © "Не тупи"

Автор считает, что нужно забыть о перекладывании ответственности на кого-либо. Если не получилось что-то сделать по той или иной причине, то не нужно придумывать отговорки случившемуся. Нужно принять тот факт, что в определённом происшествии виноваты лично вы. Если не хотите остаться на том уровне материального достатка, который вас не устраивает, в следующий раз не придумывайте отговорки, а действуйте.

О том, как правильно воспринимать трудности

"Не бывает стрессовых ситуаций. Бывают только стрессовые способы их восприятия" © "Не тупи"

Изначально ситуация не хорошая и не плохая, нейтральная. То, какой она будет — позитивной или негативной, — решает сам человек. Если к действительно печальной ситуации отнестись с позитивом, то она не ударит по вашим нервам и в конечном итоге обернётся победой. Если же воспринимать сложную ситуацию как самое жестокое поражение, то так оно и будет.