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5 мудрых цитат из популярной книги "К себе нежно", которые заставят пересмотреть отношение к жизни

Если вы ещё не изменили отношение к себе, как пообещали сделать это с Нового года, то эта статья для вас! Лайф собрал самые лучшие и поддерживающие слова автора бестселлера о том, как правильно относиться к собственному "я".

23 января, 14:30
Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

Книга "К себе нежно" о том, как праздновать жизнь, имея то, что имеем, и не верить в свою недостаточность, неправильность и необходимость срочно починиться. В ней автор пытается донести до читателя одну простую мысль: любовь и нежность к себе — это не конечная точка на карте и не результат одного принятого волевого решения. А путь, на котором мы берём себя за руку (а не в руки) и ведём туда, где хорошо, оттуда, где плохо, скучно и пресно. И вот несколько мыслей, которые помогут вам подумать: а вы правда сейчас всем довольны или пора что-то менять?

1. О своих желаниях

Важные уроки из книги "К себе нежно" о том, как ценить и любить себя. Фото © Shutterstock

Важные уроки из книги "К себе нежно" о том, как ценить и любить себя. Фото © Shutterstock

"Вопрос к себе "Мне понравилось?" всегда лучше, чем "Что обо мне подумали другие?"

Эти слова — как луч солнца в тёмном царстве социальных ожиданий. Они напоминают нам о важности и ценности собственной индивидуальности. Автор книги Ольга Примаченко хочет, чтобы читатель как можно чаще задавал себе вопрос о желаниях и удовлетворённости. Подчёркивая, что наше собственное мнение о себе и потребностях гораздо важнее, чем осуждающие взгляды других людей. Она призывает нас стать храбрыми и открытыми перед чувствами и оценивать события с точки зрения личного удовольствия.

2. О завершении отношений

"Это нормально — завершать отношения и работы, которые больше ничего не дают. Которым больше ничего не можете дать вы. Не потому что с другими людьми или в другом месте будет ярче и интереснее, а потому что конкретно здесь ярче и интереснее уже точно не будет".

Это напоминание о ценности собственного времени и ресурсов. Автор советует освободиться от тех отношений и рабочих задач, которые больше не приносят радости и развития. Важно понимать, что наш интерес к жизни — ключ к яркому будущему. А если растрачивать себя на работу ради заработка и на отношения с людьми ради отношений, то блеск в глазах очень быстро потухнет. Научитесь расставаться.

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3. О доверии к себе

Советы автора книги "К себе нежно" о принятии себя, которые изменят ваше отношение к жизни. Фото © Shutterstock

Советы автора книги "К себе нежно" о принятии себя, которые изменят ваше отношение к жизни. Фото © Shutterstock

"Я поняла: единственный человек, который никогда меня не оставит и перед кем мне не нужно танцевать с бубном, — я сама".

Это важная фраза о самодостаточности и доверии к себе. Помните, что вы и есть свой самый надёжный союзник и верный друг. Если научиться видеть опору и поддержку не извне, а внутри, то в какой-то момент заметите, насколько вы стали увереннее. Причём даже тогда, когда внешний мир кажется абсолютно непредсказуемым.

4. Об отказе от помощи ближнему

"Отказ что-либо сделать для кого-то может сопровождаться стыдом и чувством вины — их нужно прожить и выждать. Так у вас останется то, что вы отстояли — силы и время. Можно сопереживать чужим проблемам и трудностям, но вы не обязаны их решать".

Ольга Примаченко призывает нас освободиться от чувства ответственности за чужие проблемы, несмотря на вину и стыд, которые сначала могут захватить с жуткой силой. Отказать в помощи — не значит быть бесчувственным и эгоистичным. Это самое обыкновенное проявление сострадания к себе и ценности личных сил, которые очень ограничены. Если очень часто надевать костюм супергероя и всех спасать, может получиться, что люди сядут на шею и свесят ножки. И, как это обычно бывает, когда помощь понадобится вам, они быстро уйдут в закат.

5. О принятии любых своих чувств

5 важных цитат из популярного бестселлера Ольги Примаченко "К себе нежно". Фото © Shutterstock

5 важных цитат из популярного бестселлера Ольги Примаченко "К себе нежно". Фото © Shutterstock

"Некрасивых чувств не бывает. Неправильных — тоже. Нежность к себе начинается с того, что вы разрешаете себе чувствовать всё, что чувствуется, без оглядки на то, что подумают другие, и не деля чувства на хорошие и плохие".

Настоящий манифест эмоциональной свободы. Автор напоминает, что каждое чувство имеет право на существование. Эти строки призывают освободиться от страха быть несовершенными, позволить себе каждой клеточкой тела погрузиться в бесконечную палитру собственных чувств. Ведь любовь к себе начинается с принятия богатства внутреннего мира, даже если он иногда кажется непонятным и противоречивым.

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Авторы
Виктория Дитрих
Виктория Дитрих
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