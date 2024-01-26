10 модников из московского метро, наряды которых заставят глаза на лоб полезть

От экстравагантных костюмов до утончённых повседневных нарядов, каждое изображение в этой подборке — это история о том, как одежда может быть формой самовыражения. Среди них — "Клешозавр" на красной ветке, легендарные лосины с котиками и даже ангел, сбежавший из рая. Эти фотографии — не просто смешные картинки: они отражают дух эпохи и креативность жителей Москвы.

"Клешозавр (лат. Misterpropperus) — вымирающий вид плотоядных. Ареал обитания ограничен красной веткой. Охотится на куриные грудки и творожки. Для рядового пассажира безобиден", — Елена Завальнюк.

Фото © VK / Мода Московского Метро

"Легенда. Титан. Миф. Возвращение культового бренда на подземный подиум", — Мода Московского Метро.

Фото © VK / Мода Московского Метро

"Котики, как известно, хороши в любом виде. Так считалось веками вплоть до пришествия этих лосин", — Мода Московского Метро.

Фото © VK / Мода Московского Метро

"Новая коллекция "Бизнес-молодость" — для молодых и дерзких джентльменов. При заказе полного комплекта — совершено бесплатно идея для стартапа. Доставка семечек дронами, смузи из "Охоты крепкое", корты-йога — и многое другое", — Liza Lugovskaya.

Фото © VK / Мода Московского Метро

"Проводите в метро много времени? Чувствуйте себя как дома в весеннем розовом one-size-халате фабрики "Красная Зара" — уютно, свободно, независимо. Зачем розовые очки, если есть розовый халат?" — Александр Марчуков.

Фото © VK / Мода Московского Метро

"Нам в редакцию позвонили из рая и сказали, что от них по красной ветке уехал самый красивый ангел. Фотография сделана на синей", — Мода Московского Метро.

Фото © VK / Мода Московского Метро

"Мир захватили облачные сервисы хранения данных. А технологии, как известно, напрямую влияют на современную моду. Результат — теперь вы можете хранить свою драгоценную информацию в шапочке-облачке", — Таша Громова.

Фото © VK / Мода Московского Метро

"В костюме "золотистый наггетс" вы просто обречены на то, чтобы стать желанной", — Мода Московского Метро.

Фото © VK / Мода Московского Метро

"Оставьте тюльпаны сухопутным крысам. Букет из жёлтого полосатика — выбор настоящих подземных корсаров", — Ева Леонова.

Фото © VK / Мода Московского Метро

"Певица Линда едет в метро на очередной андерграундный концерт", — Мода Московского Метро.

Фото © VK / Мода Московского Метро