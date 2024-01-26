10 модников из московского метро, наряды которых заставят глаза на лоб полезть
Утро в метро может быть скучным, но не в нашей подборке. Пока вы сидите в вагоне, обратите внимание на пассажиров вокруг: может, кто-то из них поконкурирует с городскими сумасшедшими из сегодняшнего обзора "Моды Московского Метро"?
От экстравагантных костюмов до утончённых повседневных нарядов, каждое изображение в этой подборке — это история о том, как одежда может быть формой самовыражения. Среди них — "Клешозавр" на красной ветке, легендарные лосины с котиками и даже ангел, сбежавший из рая. Эти фотографии — не просто смешные картинки: они отражают дух эпохи и креативность жителей Москвы.
"Клешозавр (лат. Misterpropperus) — вымирающий вид плотоядных. Ареал обитания ограничен красной веткой. Охотится на куриные грудки и творожки. Для рядового пассажира безобиден", — Елена Завальнюк.
"Легенда. Титан. Миф. Возвращение культового бренда на подземный подиум", — Мода Московского Метро.
"Котики, как известно, хороши в любом виде. Так считалось веками вплоть до пришествия этих лосин", — Мода Московского Метро.
"Новая коллекция "Бизнес-молодость" — для молодых и дерзких джентльменов. При заказе полного комплекта — совершено бесплатно идея для стартапа. Доставка семечек дронами, смузи из "Охоты крепкое", корты-йога — и многое другое", — Liza Lugovskaya.
"Проводите в метро много времени? Чувствуйте себя как дома в весеннем розовом one-size-халате фабрики "Красная Зара" — уютно, свободно, независимо. Зачем розовые очки, если есть розовый халат?" — Александр Марчуков.
"Нам в редакцию позвонили из рая и сказали, что от них по красной ветке уехал самый красивый ангел. Фотография сделана на синей", — Мода Московского Метро.
"Мир захватили облачные сервисы хранения данных. А технологии, как известно, напрямую влияют на современную моду. Результат — теперь вы можете хранить свою драгоценную информацию в шапочке-облачке", — Таша Громова.
"В костюме "золотистый наггетс" вы просто обречены на то, чтобы стать желанной", — Мода Московского Метро.
"Оставьте тюльпаны сухопутным крысам. Букет из жёлтого полосатика — выбор настоящих подземных корсаров", — Ева Леонова.
"Певица Линда едет в метро на очередной андерграундный концерт", — Мода Московского Метро.
"Мода Московского Метро" уже давно не обновляется, но она оставила после себя настоящее наследие. Эти кадры — напоминание, что стиль и тренды живут не только на подиумах…
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