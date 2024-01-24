"Киндер-сюрприз", чёрная икра и ещё 10 продуктов, что не едят чудики-американцы
Если окажетесь в Америке, лучше не спрашивайте у местных, где отведать сыр эпуас или бобы тонка. Покрутят пальцем у виска, а то и вовсе сдадут властям — ведь эта еда входит в список нелегальной.
В США жёстко контролируют продукты питания — особенно если они импортные. То, что в других странах считается деликатесом или даже просто детской сладостью, в Америке часто относится к "запрещёнке". Вот о каких продуктах стоит знать в первую очередь.
1. Шоколадные яйца с игрушкой
Фото © Flickr / cbpphotos
В Америке нельзя купить шоколадные яйца с игрушкой внутри. Их запретили продавать, чтобы дети случайно не подавились мелкими пластиковыми предметами.
Вместо "Киндер-сюрпризов" на прилавках лежат пустые яйца без игрушек и "Джой", в которых шоколадка и игрушка упакованы отдельно друг от друга.
2. Эпуас
Фото © Wikimedia Commons / Bachelot Pierre J-P
Традиционный французский сыр делают из непастеризованного молока. Он созревает несколько недель, приобретая характерные аромат и цвет.
Но в США можно ввозить только те сыры, которые выдерживаются не менее двух месяцев. Так снижается риск присутствия в молочном продукте болезнетворных бактерий — листерии и кишечной палочки.
3. Бобы тонка
Фото © Wikimedia Commons / Mecredis, Fred Benenson
На самом деле это семена бразильского тика: их используют в качестве ароматизаторов, в том числе в пище. Но бобы тонка содержат много кумарина — вещества, которое в больших количествах может привести к отравлению. Поэтому они считаются опасными в США, хотя тот же кумарин есть в обычной корице, которая там не запрещена.
4. Икра дикой белуги
Фото © Flickr / THOR
Чёрную икру нельзя купить в США — но речь только о дикой белуге. Запрет введён для защиты мировой популяции осетровых, которая уже сократилась на 85%.
Для производства деликатеса можно использовать особей, выращенных в неволе. Такое право есть лишь у одной компании — Marky's.
5. Аки
Фото © Wikimedia Commons / DocTaxon
Аки — плод мыльного дерева, которое растёт в Западной Африке, Южной и Центральной Америке. Считается национальным фруктом Ямайки.
Внешне он напоминает яичницу-болтунью, но имеет бобово-ореховый вкус. В сыром виде аки может быть ядовитым, поэтому в США можно продавать только переработанный фрукт.
6. Конина
Фото © Wikimedia Commons / Alefirenko Petro
В США нет федерального запрета на употребление конины: лошадей можно экспортировать для производства продуктов питания. Но в некоторых штатах — например, Калифорнии — такое мясо продавать и есть нельзя. А в Аризоне можно, но на производство конины нужно получать особую лицензию.
7. Хаггис
Фото © Flickr / zoonabar
Хаггис — традиционное шотландское блюдо, которое готовят из овечьих сердца, лёгких и печени. Субпродукты смешивают с луком, овсянкой, специями и солью и запекают в овечьем желудке.
Хаггис нельзя ввозить в США из-за овечьих лёгких, которые с 1970-х годов считаются несъедобными. Запрет усилился в 1990-е, когда овечье мясо и говядину из Великобритании перестали поставлять в Америку из-за риска распространения коровьего бешенства.
8. Фуа-гра
Фото © Wikimedia Commons / Asavaa
Фуа-гра — французское блюдо, которое готовят из печени перекормленного гуся или утки. Оно запрещено в штате Калифорния, а с 2006-го по 2008 год было вне закона и в Чикаго. В 2019 году запрет также вводили в Нью-Йорке, но на практике он не применялся.
Причина неоднозначного отношения к фуа-гра в Америке — принудительное кормление птиц. В некоторых штатах считают, что никакие деликатесы не стоят страданий животных.
9. Фугу
Фото © Wikimedia Commons / Qwert1234
Японская рыба фугу содержит два опасных токсина. На отравление укажут онемение языка и конечностей, сонливость, одышка. После этого обычно наступает смерть. Но если фугу правильно приготовить, из яда она превращается в деликатес. Поваров, которые на это способны, знают чуть ли не по именам.
Ввоз фугу в США строго ограничен. Единственный способ легально попробовать это блюдо в Америке — посетить ресторан, который приобрёл рыбу у проверенного поставщика.
10. Бушмит
Фото © Flickr / Simon Law
Бушмит — мясо диких животных из Африки и Азии. Чаще всего это летучие мыши, обезьяны, антилопы, жирафы и слоны. Такое мясо плохо обрабатывают, поэтому может быть заразным. Оно вне закона в США, но контрабандисты ввозят его в страну и продают любителям экзотических блюд.
11. Суп из акульих плавников
Фото © Flickr / Cedric seow
В Китае это блюдо считается деликатесом, а вот в Америке продажа акульих плавников запрещена. Бесконтрольный вылов акул сократил их популяцию. Экологи встали на защиту хищных рыб, и правительство США поддержало эту борьбу за биоразнообразие мирового океана.
12. Касу марцу
Фото © Wikimedia Commons / Shardan
Этот итальянский сыр запрещён в самой Италии, а также во всём Евросоюзе и в США. Его рецепт придумали на Сардинии. В основе — традиционный сыр пекорино из овечьего молока. Созревший продукт оставляют на воздухе, чтобы сырные мухи отложили там яйца.
Когда личинки вылупляются, они пробираются на волю, переваривая по пути сырную массу. Снаружи сыр остаётся твёрдым, а внутри превращается в пахучую пасту. Употреблять такой продукт себе дороже: если личинка попадёт в желудок, она вызовет проблемы с пищеварением.