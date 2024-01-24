"Киндер-сюрприз", чёрная икра и ещё 10 продуктов, что не едят чудики-американцы

В США жёстко контролируют продукты питания — особенно если они импортные. То, что в других странах считается деликатесом или даже просто детской сладостью, в Америке часто относится к "запрещёнке". Вот о каких продуктах стоит знать в первую очередь.

1. Шоколадные яйца с игрушкой

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В Америке нельзя купить шоколадные яйца с игрушкой внутри. Их запретили продавать, чтобы дети случайно не подавились мелкими пластиковыми предметами.

Вместо "Киндер-сюрпризов" на прилавках лежат пустые яйца без игрушек и "Джой", в которых шоколадка и игрушка упакованы отдельно друг от друга.

2. Эпуас

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Традиционный французский сыр делают из непастеризованного молока. Он созревает несколько недель, приобретая характерные аромат и цвет.

Но в США можно ввозить только те сыры, которые выдерживаются не менее двух месяцев. Так снижается риск присутствия в молочном продукте болезнетворных бактерий — листерии и кишечной палочки.

3. Бобы тонка

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На самом деле это семена бразильского тика: их используют в качестве ароматизаторов, в том числе в пище. Но бобы тонка содержат много кумарина — вещества, которое в больших количествах может привести к отравлению. Поэтому они считаются опасными в США, хотя тот же кумарин есть в обычной корице, которая там не запрещена.

4. Икра дикой белуги

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Чёрную икру нельзя купить в США — но речь только о дикой белуге. Запрет введён для защиты мировой популяции осетровых, которая уже сократилась на 85%.

Для производства деликатеса можно использовать особей, выращенных в неволе. Такое право есть лишь у одной компании — Marky's.

5. Аки

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Аки — плод мыльного дерева, которое растёт в Западной Африке, Южной и Центральной Америке. Считается национальным фруктом Ямайки.

Внешне он напоминает яичницу-болтунью, но имеет бобово-ореховый вкус. В сыром виде аки может быть ядовитым, поэтому в США можно продавать только переработанный фрукт.

6. Конина

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В США нет федерального запрета на употребление конины: лошадей можно экспортировать для производства продуктов питания. Но в некоторых штатах — например, Калифорнии — такое мясо продавать и есть нельзя. А в Аризоне можно, но на производство конины нужно получать особую лицензию.

7. Хаггис

Фото © Flickr / zoonabar

Хаггис — традиционное шотландское блюдо, которое готовят из овечьих сердца, лёгких и печени. Субпродукты смешивают с луком, овсянкой, специями и солью и запекают в овечьем желудке.

Хаггис нельзя ввозить в США из-за овечьих лёгких, которые с 1970-х годов считаются несъедобными. Запрет усилился в 1990-е, когда овечье мясо и говядину из Великобритании перестали поставлять в Америку из-за риска распространения коровьего бешенства.

8. Фуа-гра

Фото © Wikimedia Commons / Asavaa

Фуа-гра — французское блюдо, которое готовят из печени перекормленного гуся или утки. Оно запрещено в штате Калифорния, а с 2006-го по 2008 год было вне закона и в Чикаго. В 2019 году запрет также вводили в Нью-Йорке, но на практике он не применялся.

Причина неоднозначного отношения к фуа-гра в Америке — принудительное кормление птиц. В некоторых штатах считают, что никакие деликатесы не стоят страданий животных.

9. Фугу

Фото © Wikimedia Commons / Qwert1234

Японская рыба фугу содержит два опасных токсина. На отравление укажут онемение языка и конечностей, сонливость, одышка. После этого обычно наступает смерть. Но если фугу правильно приготовить, из яда она превращается в деликатес. Поваров, которые на это способны, знают чуть ли не по именам.

Ввоз фугу в США строго ограничен. Единственный способ легально попробовать это блюдо в Америке — посетить ресторан, который приобрёл рыбу у проверенного поставщика.

10. Бушмит

Фото © Flickr / Simon Law

Бушмит — мясо диких животных из Африки и Азии. Чаще всего это летучие мыши, обезьяны, антилопы, жирафы и слоны. Такое мясо плохо обрабатывают, поэтому может быть заразным. Оно вне закона в США, но контрабандисты ввозят его в страну и продают любителям экзотических блюд.

11. Суп из акульих плавников

Фото © Flickr / Cedric seow

В Китае это блюдо считается деликатесом, а вот в Америке продажа акульих плавников запрещена. Бесконтрольный вылов акул сократил их популяцию. Экологи встали на защиту хищных рыб, и правительство США поддержало эту борьбу за биоразнообразие мирового океана.

12. Касу марцу

Фото © Wikimedia Commons / Shardan

Этот итальянский сыр запрещён в самой Италии, а также во всём Евросоюзе и в США. Его рецепт придумали на Сардинии. В основе — традиционный сыр пекорино из овечьего молока. Созревший продукт оставляют на воздухе, чтобы сырные мухи отложили там яйца.