Рикошет по предателям: Чего по новому закону могут лишиться Пугачёва, Галкин и другие беглые звёзды Госдума приняла в первом чтении законопроект о конфискации имущества и лишении почётных званий за преступления против безопасности. Если закон вступит в силу, под него попадут многие беглые российские селебрити и иноагенты. Что они могут потерять? 25 января, 21:41 Земфира*, Максим Галкин*, Алла Пугачёва, Юрий Дудь*. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов / Сергей Бобылев, © Shutterstock

Зачем депутаты корректируют законы

Законопроект в Госдуме рассматривали в среду, его поддержали 395 депутатов из 450. В целом в российском законодательстве и без вносимых правок довольно чётко прописана ответственность за публичные призывы к осуществлению деятельности против безопасности государства или разжигание ненависти или вражды — за это отвечает несколько десятков статей Уголовного кодекса.

Недостаток у этого букета до сих пор был один: сбежавшие из России предатели оказались вне зоны досягаемости российской Фемиды. Даже если на родине осудить их заочно, добиться наказания будет почти нереально.

И вот депутаты наконец нашли лазейку — ведь у многих уехавших артистов-русофобов на родине по-прежнему остаются активы, зарабатывая на которых они себя могут вполне комфортно чувствовать за границей. Предложенный народными избранниками законопроект, принятый в первом чтении на днях, вносит поправки в целый ряд статей российского УК, позволяющие изымать имущество у заочно осуждённых по статьям о фейках, призывах к экстремизму и нарушению территориальной целостности страны.

На изображении зелёные кружочки сверху указывают на количество этапов и динамику прохождения по ним законопроекта. Можно уверенно сказать, что поправки в УК РФ заработают уже в этом году. Фото © sozd.duma.gov.ru

Кто может попасть под действие нового закона

Алла Пугачёва и Максим Галкин*

Большой повод беспокоиться теперь есть у Максима Галкина* и Аллы Пугачёвой. В прошлом году в отношении супругов велась доследственная проверка по статьям 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ) и 280.3 УК РФ (дискредитация ВС РФ), которая пока закончилась ничем.

Этот результат вызвал значительное недовольство в публичном поле, и материалы в Следственный комитет вернулись спустя всего день. По данным телеграм-канала SHOT, к уже известным заявлениям звёздной семьи общественники добавили новые материалы с фрагментами выступления Галкина* на Кипре и в Турции — там он признавался, что спонсирует ВСУ, и давал свою оценку атакам украинских дронов на Москву.

Максим Галкин* и Алла Пугачёва. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов

Теперь обоих проверят по статьям "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ" (до пяти лет тюрьмы), "Содействие террористической деятельности" (до 15 лет тюрьмы) и "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" (до пяти лет тюрьмы).

Если делу дадут ход, под угрозой окажется фамильное гнездо Галкиных — знаменитый замок в деревне Грязь стоимостью 1 млрд рублей. Долгое время по Москве ходили слухи, что чета пыталась избавиться от дорогостоящей недвижимости, то и дело у замка "находили" новых владельцев, однако, по данным Лайфа, как минимум земля под имением до сих пор записана на Максима*.

Отметим, в последнее время у юмориста начались проблемы с зарубежными выступлениями. На 2,4 млн рублей за русофобию его оштрафовали в Дубае, по этой же причине отменились концерты в Таиланде, под угрозой срыва гастроли в Азербайджане. После отмены концертов в Казахстане в сферу внимания юмориста больше не попадает Средняя Азия. Судя по афише на сайте Галкина*, в этом году география его поездок, по сути, сузилась до Прибалтики и Израиля, если не брать во внимание единичные концерты в паре стран Восточной Европы.

Замок Галкина* и Пугачёвой в Грязи. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru

Писатель Дмитрий Глуховский*

Под ударом сейчас и писатель Дмитрий Глуховский*. Автора серии "Метро" прошлым летом заочно осудили и дали восемь лет за фейки о ВС РФ. В свете развития истории с внесением поправок в законодательство, позволяющих лишать российской собственности беглецов-иноагентов, он переписал на пожилую мать девятикомнатные апартаменты на улице Петровка, 30/7, и от её имени сейчас пытается их продать через закрытые базы за 200 млн рублей.

Вряд ли Глуховский* в ближайшем будущем станет задумываться о возвращении на родину. Помимо российского гражданства Дмитрий Глуховский* имеет паспорт Израиля плюс виды на жительство в Германии и Испании. Судя по его интервью, большую часть времени писатель проводит в собственной квартире в Барселоне. Там же живут его несовершеннолетние дочь и сын, а также супруга Елена Фуксина, с которой он, по разным данным, то ли развёлся, то ли нет.

Дмитрий Глуховский*. Фото © ТАСС / Евгений Софронеев

Кто из беглецов успел продать имущество в России

Некоторые из уехавших заранее побеспокоились о сохранности заработанного. Например, комик Семён Слепаков* занялся продажей своей дорогой квартиры стоимостью 300 млн рублей в центре Москвы, у парка "Музеон", почти сразу, как сбежал в Израиль. Артист так торопился, что заинтересованному покупателю готов был снизить цену аж на 25%.

С началом СВО певица Земфира* эмигрировала во Францию и оттуда опубликовала оскорбительную песню про Россию, вызвавшую мощный резонанс в обществе. После этого российские депутаты выступили с инициативой лишить её имущества на родине. Опоздали, так как г-жа Рамазанова успела переписать свою трёшку на Фрунзенской набережной стоимостью 60 млн рублей на близкую подругу Ренату Литвинову. Очень похоже, что заработанные артисткой капиталы перекочевали в Европу вслед за хозяйкой.

Земфира* и Рената Литвинова. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов / Сергей Бобылев

Актёр Алексей Панин*, в конце прошлого года бежавший уже из Испании в США, недавно хвастался в интервью юмористу Александру Незлобину, что в прошлом году едва успел продать свою московскую квартиру, доставшуюся ему после смерти матери.

Продавал быстро и потому по дешёвке и из-за этого сначала очень переживал. Однако спустя уже несколько дней после сделки стало известно, что на скандалиста в России завели уголовное дело за оправдание терроризма.

Блогер Юрий Дудь* к своему бегству подошёл обстоятельно. Прежде всего он передал юридические права на бренд "вДудь" собственной уже испанской компании Butovo Production S.L., которую открыл ещё в мае 2022 года в Барселоне. Примерно тогда же бывший журналист выписался из отцовской квартиры.

Юрий Дудь*. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Спустя пару месяцев продал свои апартаменты площадью 50 квадратов, расположенные на мансардном этаже ЖК "Даниловская мануфактура", что рядом с метро "Тульская". Стоимость квадратных метров составила 30 млн рублей. В декабре избавился от двухэтажного загородного дома. Жилище площадью 315 кв. м на участке 12 соток в элитном КП "Синергия" в Новой Москве ушло с молотка за 42 млн рублей.

* Признан иностранным агентом.

Поддерживаете ли вы конфискацию имущества у предателей, иноагентов и беглых звёзд? 0 Это справедливое наказание за их предательство Не поддерживаю. Это частная собственность, она неприкосновенная Если суд признает человека виновным, тогда можно конфисковать Я не слежу за жизнью беглецов и предателей

Авторы Евгений Кузнецов