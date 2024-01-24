"Курнул, вроде не навоз": Какие тайны скрывает исполнитель вирусного рэпа "Дымок" Цыпер Русскоязычные чарты взорвала блатная песня "Дымок", которую исполняет загадочный рэпер в годах Ицык Цыпер. Общественники в России считают, что он пропагандирует наркотики, поэтому просят Генпрокуратуру его запретить. Что известно про Ицыка Цыпера? 23 января, 21:41 "Ветераны России" возмутились композицией певца Ицыка Цыпера "Дымок". Коллаж © LIFE. Фото © Youtube / Ицык Цыпер, © Shutterstock

О чём поётся в песне

По данным телеграм-канала SHOT, на днях общественная организация "Ветераны России" возмутилась композицией певца Ицыка Цыпера "Дымок", которая, по её мнению, пропагандирует употребление наркотиков. Активисты потребовали от Генпрокуратуры запретить песню и удалить творчество её автора из Рунета.

Ицык Цыпер в клипе "Дымок". Фото © Youtube / Ицык Цыпер

Стоит отметить, что о наркотиках речь идёт не только в этой песне, да и в целом творчество артиста далеко не про здоровый и законопослушный образ жизни, а визуальные образы в клипах напоминают эстетику запрещённого в России движения АУЕ.

Если попытаться определить жанр, в котором работает автор, то условно его можно назвать хаус-шансоном — типичная блатная лирика, положенная на современный электронный ритм. В России в этом стиле работал один из динозавров российского шансона — Иван Кучин, правда, настолько широкую аудиторию он так и не приобрёл.

Игорь Цыба чем-то похож на одного из персонажей американского сериала "Остаться в живых" ("Лост") — Джона Локка. В последних сезонах с ним произошли серьёзные метаморфозы, после которых остальные персонажи стали называть его Дымок. Фото © Youtube / Ицык Цыпер

По данным телеграм-канала SHOT, песни же Ицыка Цыпера взорвали русскоязычные музыкальные чарты и российские соцсети, и теперь тысячи людей называют его лучшим антидепрессантом и свежим ветром на фоне надоевшей эстрады и псевдоандеграунда.

За последние недели тот же трек "Дымок" собрал 8 млн просмотров на "Ютубе", и динамика роста, похоже, не снижается. Теперь песня занимает первые места в российских интернет-чартах, на неё делают тысячи пародий в соцсетях и оставляют сотни тысяч восхищённых комментариев под роликами.

"Отец, усынови нас", "Дед — красава", "Ты лучший", "Я влюбилась", — пишут пользователи "Тиктока" на странице Ицыка Цыпера. Фото © TikTok / @icykcyper

Кто такой Ицык Цыпер

Впрочем, наказать артиста будет проблематично — Ицык Цыпер хоть и поёт по-русски, но не из России. Его зовут Игорь Цыба, он украинец по национальности и гражданин Казахстана.

Лайф выяснил, что певцу 61 год, он из казахского города Костанай, кроме этого, его следы обнаруживаются в столице республики Астане. В костанайской квартире Цыбы также прописан его сын Никита. Сейчас парню 30 лет.

Чем занимался Цыба-старший по жизни, сказать сложно. На сайте Костанайского строительного колледжа его можно найти среди выпускников 1981 года. По его окончании служил в Советской армии в Тверской области.

А вот работал ли он по профессии, сказать сложно. Из обрывков информации о нём в Сети известно, что музыкой он вроде бы профессионально не занимался, хотя владеет несколькими инструментами и обладает поставленным голосом.

Игорь Цыба во втором сверху ряду, крайний слева. Фото © Костанайский строительный колледж

В Казахстане местные называют его Дядя Изя. Вместе с этим ходят слухи, что он часто наведывался на Украину — в Одессу и Киев, впрочем, как рассказал телеграм-каналу SHOT собеседник из окружения певца, Цыба категорически запрещает обсуждать с кем-либо его биографию.

Лайф обнаружил, что в последние годы Игорь Цыба занимался бизнесом — в Костанае у него ИП с деятельностью в сфере аренды и эксплуатации арендуемой недвижимости. Впрочем, с августа 2020 года ИП находится в стадии ликвидации.

Кто бы там ни был, но к раскрутке Дяди Изи подошли обстоятельно. Помимо российских соцсетей он широко представлен в "Ютубе" и "Тиктоке". Несмотря на то что в "Ютубе" канал зарегистрирован совсем недавно — в 2021 году, — у певца уже около 70 тыс. подписчиков. В "Тиктоке" на 15 тыс. меньше, но зато количество лайков уже подходит к миллиону.

Если общественники добьются реакции Генпрокуратуры, то удалить упоминания Цыбы и его творчества можно будет лишь из российских соцсетей — в России этот механизм уже отлажен. В августе прошлого года Таганский суд впервые в новейшей истории оштрафовал интернет-форум Reddit на два миллиона рублей за неудаление АУЕ*-контента и фейков о специальной военной операции.

Брутальный Ицык Цыпер также чем-то похож на британского рок-музыканта, гитариста Марка Нопфлера. Фото © Youtube / Ицык Цыпер

Впрочем, если это произойдёт, аудитория интернет-шансонье просто перетечёт в западные соцсети — несмотря на ограничения Роскомнадзора, доступ к ним у российских пользователей всё ещё сохраняется.

Почему никому ранее не известный исполнитель из Казахстана вдруг завирусился в Сети? 0 Его явно кто-то раскручивает, вкладывая в это деньги Его песни и манера исполнения просто понравились людям Я терпеть не могу блатной шансон, мне всё равно

Авторы Евгений Кузнецов