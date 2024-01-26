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26 января, 00:42

Озвучен ошеломительный доход Александра Петрова за каждый съёмочный день

Продюсер Новицкая: Гонорар Александра Петрова достигает 250 тысяч рублей в день

Александр Петров. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / actorsashapetrov

Александр Петров. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / actorsashapetrov

Александр Петров неспроста является одним из самых высокооплачиваемых актёров в России, считает продюсер Дарья Новицкая. Многие киноделы не жалеют денег, чтобы увидеть артиста в своих проектах, обречённых на коммерческий успех.

"О доходах Александра можно только догадываться, но говорят, что один съёмочный день актёра стоит порядка 200–250 тысяч рублей", — отметила Новицкая в беседе с порталом "Страсти".

Оставаться на вершине Петрову помогают не только талант и трудолюбие, но и однотипность его образов, уверена продюсер. Вопреки распространённому мнению, последнее даже привлекает режиссёров, которые видят в этом особенность актёра.

"Чтобы раскрыться в роли, ему не нужно радикально менять внешность, манеру говорить и двигаться. Но там, где это необходимо, он меняется. В мировом кинематографе есть много артистов, которые известны кардинальной сменой образов, у Петрова же другой подход. Его герои узнаваемые и органичные, за ними интересно наблюдать", — подытожила собеседница портала.

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Илья Пушкарев
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