Поющие трусы: Как критика СВО и запятнанная репутация сказались на заработках звёзд в России Кто из российских поп-звёзд за последнее время потерял гонорары из-за своей позиции к СВО или скомпрометировал себя иначе и почему идёт замена на артистов новой формации. 20 января, 21:41 Певица Анна Асти, Лолита. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Артём Геодакян

"Не дадим зарабатывать на нас" — общий смысл обращений граждан в разных городах России против звёзд, саботирующих СВО или запятнавших свою репутацию скандалами. Почему это происходит сейчас, догадаться не трудно. Слишком сильно на фоне российской спецоперации на Украине бросаются в глаза равнодушие и пренебрежение к национальным интересам ряда представителей шоу-бизнеса.

Кристина Орбакайте

"Старая гвардия" отечественной эстрады не просто уходит в тень, но и лишается денег. В Улан-Удэ отменили концерт Кристины Орбакайте, который должен был состояться 13 марта, сообщили в Министерстве спорта и молодёжной политики Бурятии. Против выступления дочери экс-примадонны выступили активисты Боевого братства республики. Мероприятие должно было пройти 13 марта.

В Улан-Удэ отменили концерт Кристины Орбакайте. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Основная причина негатива в адрес певицы, проживающей в США и появляющейся в нашей стране только для выступлений, то есть гонораров, стало отсутствие поддержки спецоперации в России и смена постоянного места жительства после начала СВО. Что уже говорить о её родстве с Аллой Пугачёвой, называвшей россиян "холопами и рабами", и Максимом Галкиным*, концерты которого начали отменять в мире.

Стоит отметить, что весной 2023 года Орбакайте и её сына Никиту Преснякова уже просили проверить на причастность финансирования ВСУ.

Лолита

Особое раздражение у российского общества вызвали участники "голой вечеринки" Насти Ивлеевой в ночном клубе "Мутабор" в центре столицы. Среди них Лолита Милявская. Её концерт в Омске, запланированный на 27 марта, также не состоится. Против этого выступил местный "Совет атаманов казачьего народа".

Ранее концерты Лолиты отменили в Тюмени, Перми, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске и Подмосковье. Фото © ТАСС / Валентин Егоршин

Движение обвинило певицу в пропаганде "сексуальных извращений" и попросило отменить выступление "в память о наших казаках, сложивших голову за святую Русь, защищая Донбасс". В результате Министерство культуры области сообщило, что договор на предоставление зала не был подписан. Ранее концерты Лолиты отменили в Тюмени, Перми, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске и Подмосковье.

Анна Асти

Участие в голой вечеринке не простили и певице Анне Асти, которая улетела с мужем из России после отмены концертов на крупных площадках столицы и в других городах России. Стоит напомнить, что из-за участия в скандальном шоу Асти перед Новым годом лишилась не только 13 миллионов ввиду отмены новогоднего корпоратива, но и тура по регионам России. Среди инициаторов отмен её выступлений было много участников СВО. Есть и те, кто требует лишить её недавно полученного российского гражданства.

Из-за участия в скандальном шоу Асти перед Новым годом лишилась не только 13 миллионов ввиду отмены новогоднего корпоратива, но и тура по регионам России. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

На этом потери не закончились. Рэпер Элджей, как утверждают в соцсетях, попытался тайно выйти из лейбла певицы Анны Асти Fenix Music Label. Сам он настаивает, что лишь открывал лейбл.

"Голая вечеринка" нанесла непоправимый урон своим участникам. Силовики проверяют мероприятие на признаки экстремизма и приверженности к запрещённому ЛГБТ-движению. Реакция общества тут понятна, как подметил президент. "Надо обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны СВО. Когда люди проходят это горнило, приоритеты выстраиваются по-другому: здесь уже не будешь прыгать без штанов на каких-нибудь там мероприятиях", — сказал Путин.

Данила Козловский

Об отмене Данилы Козловского, который с марта прошлого года не раз возвращал себя в повестку сам, уже много писали. Напомним, в марте 2023 года актриса Яна Поплавская раскритиковала артиста, который, по её информации, "свалил из России строить новую жизнь с Оксаной Акиньшиной" в США. При этом в то же время появилось интервью, где Козловский негативно отзывался о СВО. Однако позднее актёр уверял, что интервью было записано давно.

Появилось интервью, где Козловский негативно отзывался о СВО. Фото © t.me / Самые сливки

Потом последовали переносы и отмены его спектаклей в Москве и Санкт-Петербурге. Артиста даже проверяли на дискредитацию российской армии. Поклонники писали, что актёр "возвращается после отмены", так как появлялась информация о его участии в составе жюри кинофестиваля в Геленджике в октябре прошлого года. Но туда он так и не приехал, пообещав работать "удалённо".

Теперь же Козловский, Чулпан Хаматова* и Ксения Раппопорт* выступают в Лондоне, собирая деньги для детей из Великобритании, которые борются с онкологией. Что само по себе выглядит как заявление и смена приоритетов в нынешней ситуации. "А когда-то они занимались благотворительностью в России", — припоминают в пабликах.

Замена поющих элит — это работа гражданского общества, которое начинает объединяться и заставляет власти регионов реагировать на высказывания "звёзд", не лояльных СВО и самому народу, который сражается за освобождение Украины.

Авторы Мари Медведева