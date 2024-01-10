Концертный директор раскрыл гонорары уехавшего из России Меладзе
Продюсер Лавров сообщил, что Валерий Меладзе получает 50 тысяч евро с концерта
Валерий Меладзе. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов
Певец Валерий Меладзе пропал из виду в последнее время после того, как стал произносить украинские лозунги. Гастролей у артиста осталось совсем мало. Несмотря на это, исполнитель продолжает зарабатывать деньги на своём имени, построенном в России. Концертный директор Сергей Лавров рассказал, что у Меладзе нет никаких проблем с заработком.
"У Меладзе достаточно всё стабильно, потому что его любят и россияне, и украинцы, и казахи. У него много и концертов, и корпоративов. Гонорар у Меладзе большой. Минимально он берёт за своё выступление 50 тысяч евро [около 4,9 миллиона рублей по текущему курсу]. В новогодние даты ему давали и по 100 тысяч [евро]", — объяснил Лавров в беседе с сайтом MK.ru.
По словам концертного директора, Меладзе пытается находить новые гастрольные маршруты. Лавров добавил, что спрос певца в Дубае намного больше, чем в Москве. Собеседник издания объяснил, что в России заказов стало намного меньше из-за тщательного выбора артистов со стороны заказчика. Люди переживают, что могут позвать того, кого не стоит.
Напомним, в январе 2023 года Меладзе во время выступления в Дубае по просьбе фаната произнёс лозунг украинских националистов. После этого в России предложили лишить певца гражданства и наград, однако в скандальных кадрах не нашли состава преступления. На этом его приключения не закончились: в Куршевеле артисту пришлось убегать от украинских журналистов, которые потребовали от него осудить спецоперацию на Украине. Теперь Меладзе концертов в России не даёт, зато выступает за границей. Однако, даже не выступая в России, он продолжает зарабатывать здесь миллионы. Деньги ему приносит компания, одним из учредителей которой является исполнитель.