Концертный директор раскрыл гонорары уехавшего из России Меладзе

Певец Валерий Меладзе пропал из виду в последнее время после того, как стал произносить украинские лозунги. Гастролей у артиста осталось совсем мало. Несмотря на это, исполнитель продолжает зарабатывать деньги на своём имени, построенном в России. Концертный директор Сергей Лавров рассказал, что у Меладзе нет никаких проблем с заработком.

"У Меладзе достаточно всё стабильно, потому что его любят и россияне, и украинцы, и казахи. У него много и концертов, и корпоративов. Гонорар у Меладзе большой. Минимально он берёт за своё выступление 50 тысяч евро [около 4,9 миллиона рублей по текущему курсу]. В новогодние даты ему давали и по 100 тысяч [евро]", — объяснил Лавров в беседе с сайтом MK.ru.