Меладзе перестраховался после "голой вечеринки" Ивлеевой и погасил долг по налогам в ₽1,8 млн

Валерий Меладзе погасил все свои долги перед налоговой после скандальной вечеринки Насти Ивлеевой, посещение которой усложнило положение многих звёзд. Об этом сообщает SHOT.

Сам певец в московском клубе "Мутабор" не оголялся, но всё же решил перестраховаться, поскольку ранее о его задолженности уже заговорили общественники. Таким образом артист выплатил почти 1,8 миллиона рублей и теперь войдёт в 2024 год без задолженностей.

Ранее Лайф уже рассказывал, что сумма долга Меладзе по налогам за несколько недель увеличилась в шесть раз. Ещё в ноябре он должен был выплатить всего 275 тысяч рублей, однако уже в начале декабря задолженность выросла до 1 749 326 рублей.