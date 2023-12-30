Меладзе перестраховался после "голой вечеринки" Ивлеевой и погасил долг по налогам в ₽1,8 млн
Валерий Меладзе погасил долг перед налоговой в 1,8 млн рублей
Валерий Меладзе погасил все свои долги перед налоговой после скандальной вечеринки Насти Ивлеевой, посещение которой усложнило положение многих звёзд. Об этом сообщает SHOT.
Сам певец в московском клубе "Мутабор" не оголялся, но всё же решил перестраховаться, поскольку ранее о его задолженности уже заговорили общественники. Таким образом артист выплатил почти 1,8 миллиона рублей и теперь войдёт в 2024 год без задолженностей.
Ранее Лайф уже рассказывал, что сумма долга Меладзе по налогам за несколько недель увеличилась в шесть раз. Ещё в ноябре он должен был выплатить всего 275 тысяч рублей, однако уже в начале декабря задолженность выросла до 1 749 326 рублей.
После январского инцидента в Дубае, где певец по просьбе фаната произнёс лозунг украинских националистов, дела у него пошли неважно. В России он теперь не выступает, однако продолжает зарабатывать миллионы. Деньги ему приносит компания, одним из учредителей которой является исполнитель, а также "шабашки" — выступления на вечеринках и корпоративах. Подробнее о том, как живёт и зарабатывает в РФ опальный артист, — в нашем материале.
ТАСС / Вадим Тараканов