Сумма долга Валерия Меладзе по налогам за несколько недель увеличилась в шесть раз
SHOT: Сумма долга Меладзе по налогам выросла почти до двух миллионов рублей
Сумма задолженности певца Валерия Меладзе по налогам выросла в шесть раз. Об этом сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, сейчас музыкант должен заплатить российской налоговой 1 749 326 рублей. Примечательно, что несколько недель назад он должен был выплатить всего 275 тысяч рублей.
Напомним, в январе Валерий Меладзе во время выступления в Дубае по просьбе фаната произнёс лозунг украинских националистов. После этого в России предложили лишить певца гражданства и наград, однако в скандальных кадрах не нашли состава преступления. На этом его приключения не закончились: в Куршевеле артисту пришлось убегать от украинских журналистов, которые потребовали от него осудить спецоперацию на Украине. Теперь Меладзе концертов в России не даёт, зато выступает за границей. Однако, даже не выступая в России, он продолжает зарабатывать здесь миллионы. Деньги ему приносит компания, одним из учредителей которой является исполнитель.
Валерий Шарифулин / ТАСС