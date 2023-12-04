Сумма долга Валерия Меладзе по налогам за несколько недель увеличилась в шесть раз

Сумма задолженности певца Валерия Меладзе по налогам выросла в шесть раз. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, сейчас музыкант должен заплатить российской налоговой 1 749 326 рублей. Примечательно, что несколько недель назад он должен был выплатить всего 275 тысяч рублей.