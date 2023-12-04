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4 декабря, 09:26

Сумма долга Валерия Меладзе по налогам за несколько недель увеличилась в шесть раз

SHOT: Сумма долга Меладзе по налогам выросла почти до двух миллионов рублей

Сумма задолженности певца Валерия Меладзе по налогам выросла в шесть раз. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, сейчас музыкант должен заплатить российской налоговой 1 749 326 рублей. Примечательно, что несколько недель назад он должен был выплатить всего 275 тысяч рублей.

Сплошные VIP, люкс и бизнес: Раскрыт концертный райдер Меладзе для выступления в РФ — и там ого-го

Сплошные VIP, люкс и бизнес: Раскрыт концертный райдер Меладзе для выступления в РФ — и там ого-го

Напомним, в январе Валерий Меладзе во время выступления в Дубае по просьбе фаната произнёс лозунг украинских националистов. После этого в России предложили лишить певца гражданства и наград, однако в скандальных кадрах не нашли состава преступления. На этом его приключения не закончились: в Куршевеле артисту пришлось убегать от украинских журналистов, которые потребовали от него осудить спецоперацию на Украине. Теперь Меладзе концертов в России не даёт, зато выступает за границей. Однако, даже не выступая в России, он продолжает зарабатывать здесь миллионы. Деньги ему приносит компания, одним из учредителей которой является исполнитель.

Обложка ©

Валерий Шарифулин / ТАСС

Ян Поланин
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