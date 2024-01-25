Как русофоб и автор "Метро 2033" Дмитрий Глуховский тайно спасает российские активы В Госдуму внесли законопроект о конфискации имущества за распространение фейков об армии России. По данным телеграм-канала SHOT, это напугало писателя и русофоба Дмитрия Глуховского* — он пытается продать дорогую квартиру в историческом центре Москвы и вывести деньги. 24 января, 21:40 Дмитрий Глуховский*. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / dpa / Bernd Weissbrod © Shutterstock

Автор серии "Метро" Дмитрий Глуховский* сразу после вынесения ему прошлым летом заочного восьмилетнего приговора за фейки о ВС РФ привёл в действие экстренный план по спасению своих московских активов. По данным телеграм-канала SHOT, он переписал на пожилую мать девятикомнатные апартаменты на улице Петровка, 30/7 и от её имени выставил их на продажу через закрытые базы в условиях повышенной секретности за примерно 200 млн рублей.

В этом историческом доме недалеко от Кремля находится выставленная на продажу девятикомнатная квартира Дмитрия Глуховского*. Фото © t.me / SHOT

Высокий ценник легко объясним. Речь об уникальном историческом здании и объекте культурного наследия — доходном доме Трындина. Его возвели в 1797 году как гостиницу на месте бывших воротных башен Белого города по приказу императора Павла I. Дом дважды перестраивали, недавно там был проведён капитальный ремонт. Из окон открываются прекрасные виды на Петровский и Страстной бульвары. До Кремля идти всего километр.

Схема квартиры Дмитрия Глуховского*. Фото © t.me / SHOT

То, что писатель-иноагент пытается провернуть всё как можно быстрее и по-тихому, неудивительно. Слишком уж много всего он наговорил оскорбительного для России и русских.

— Политики и СМИ в России нет. Общество чудовищно индоктринированно и перепрошито. Средний класс для государства — опасность. Всё держится на силовиках и бюджетниках — людях с коротким горизонтом планирования. Уеду из России, если у нас, как в Иране, начнут поэтов вешать на столбах, — говорил Глуховский* до начала СВО.

— Как быть человеку, если он россиянин? Как часто и много мы должны каяться? — вопрошал он недавно со сцены в латвийской Юрмале.

Поначалу Глуховского* лишь внесли в список иноагентов. Но он пошёл дальше. Писатель разместил в своих соцсетях лично им смонтированные видеоролики, где якобы наши военные умышленно обстреливают жилые дома, массово убивают мирных жителей и насилуют несовершеннолетних школьниц. После расследования уголовного дела Басманный райсуд Москвы заочно приговорил его к восьми годам колонии и объявил в международный розыск.

Помимо российского гражданства Дмитрий Глуховский* имеет паспорт Израиля плюс виды на жительство в Германии и Испании. Из его интервью ясно, что большую часть времени он проводит в собственной квартире в Барселоне. Там же живут его несовершеннолетние дочь и сын, а также супруга Елена Фуксина, с которой он, по разным данным, то ли развёлся, то ли нет. Лайф нашёл их барселонское жильё. Это апартаменты в жилом доме по адресу Сarrer de la Mare de Déu del Pilar, 20, откуда рукой подать до моря и центра города. Стоимость — 500 тысяч евро.

Дом в Барселоне, где живёт Глуховский*. Фото © idealista

Многие коллеги посмеиваются над тем, что Глуховский* строит из себя "борца с режимом", ведь за свои деньги и славу он должен сказать спасибо экс-депутату Госдумы Константину Рыкову. Именно Рыков, будучи влиятельным продюсером, заметил начинающего писателя и раскрутил его роман "Метро 2033".

Многое для успеха Глуховского* сделала его номенклатурная семья. Отец трудился в Гостелерадио в редакции вещания на Югославию. Мать работала фоторедактором в ТАСС. Один дед был доктором геологических наук, другой — главным карикатуристом в сатирическом журнале "Крокодил". Прадед состоял в творческом коллективе "Кукрыниксы". Благодаря родне Глуховский* получил прекрасное образование: аттестат — в школе на Арбате с углублённым изучением французского языка, диплом — в иерусалимском Еврейском университете.

По каким статьям можно будет изымать имущество

В ближайшие дни Госдума рассмотрит поправки в уголовный кодекс страны, которые позволят конфисковать имущество осуждённых по любой из следующих восьми статей.

"Распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ" (ст. 207.3). "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности" (ст. 280). "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение целостности Российской Федерации" (ст. 280.1). "Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства" (ст. 280.4). "Публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ" (ст. 280.3). "Реабилитация нацизма" (ст. 354.1). "Призывы к введению санкций в отношении Российской Федерации и её граждан" (ст. 284.2). "Оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерация не участвует, или иностранных государственных органов (ст. 284.3 УК РФ).

Напомним, Дмитрий Глуховский* был заочно осуждён за распространение фейков о Российской армии (ч. 2, ст. 207.3 УК РФ).

* Признан иноагентом в России.

Нужно ли вводить конфискацию имущества у предателей, которые выступают против России? 0 Нужно, потому что они продают свои активы и выводят деньги из России Предателей нужно судить и сажать в колонию Я не слежу за жизнью иноагентов, мне нет до них дела

Авторы Егор Пережогин