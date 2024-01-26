"Все сдохнете!": Продюсер "Ласкового мая" борется с ворами его творчества с помощью проклятий

Продюсер, известный своими эмоциональными высказываниями, заявил, что всё наследие "Ласкового мая" принадлежит исключительно ему, подчеркнув свой ключевой вклад в создание и продвижение коллектива. Разин с гордостью напомнил о своём вкладе в успех группы, которую он создал более 30 лет назад.

"Ласковый май" — это моё детище, которое я создал собственными силами. Рисковал своей свободой, под статьёй расстрельной. Я выносил, я их привёз, я их отмыл, я их сделал звёздами, я им дал деньги, я им сделал хорошую, счастливую жизнь. И вы теперь приходите и воруете всё готовое...

В своём личном блоге Разин выразился весьма резко по отношению к тем, кто, по его мнению, незаконно использует творчество "Ласкового мая": "Всех приговариваю: все, кто прикоснётся к "Ласковому маю" без моего разрешения <...> все сдохнете, увидите! Сдохнете и морально, и физически". Такое заявление ожидаемо вызвало широкий резонанс среди поклонников группы и вообще в сфере шоу-бизнеса.

Разин уже далеко не в первый раз нападает на всех, кто как-то пытается заработать на творчестве и даже имени "Ласкового мая". Фото © ТАСС / Юрий Самолыго

Кроме того, Разин напомнил о своём недовольстве по поводу концерта памяти Юры Шатунова, который состоялся в Москве осенью прошлого года. По его словам, участие артистов в мероприятии также было предметом его негодования. Но, как говорится, ничего нового. Разин уже далеко не в первый раз нападает на всех, кто как-то пытается заработать на творчестве и даже имени "Ласкового мая" и Юры Шатунова. Может, и правда родительские чувства? Или всё-таки горечь от упущенной выгоды?