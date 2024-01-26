Заказывал баян, а пришла Фемида: Поддержавший СВО актёр из "Конька-горбунка" получил странную посылку
Актёр Антон Шагин вызвал полицию из-за доставленной ему подозрительной статуэтки
Антон Шагин. Обложка © VK / Антон Шагин
Актёр Антон Шагин, активно поддерживающий спецоперацию, вызвал полицию из-за подозрительной посылки. По данным SHOT, 39-летняя звезда фильма "Конёк-горбунок" заказывала баян, но транспортная компания доставила не подходящую по габаритам коробку. Шагин сразу забил тревогу, так как испугался, что внутри может быть взрывчатка.
Прибывшие на место правоохранители вскрыли посылку. Внутри оказалась 40-сантиметровая статуэтка богини Фемиды, которая, вопреки опасениям артиста, не была заминирована. Проводится проверка, силовики выясняют, кто мог отправить Шагину странную коробку.
Напомним, Антон Шагин, в отличие от многих своих коллег по цеху, не стесняется собственной позиции по спецоперации. Например, в марте 2023 года он передал бойцам тепловизоры, бинокли и много полезной техники. Более того, его брат — доброволец, прямо сейчас выполняющий боевые задачи на фронте. А в январе 2024 года артист навещал бойцов в военном госпитале имени Бурденко.