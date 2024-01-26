Заказывал баян, а пришла Фемида: Поддержавший СВО актёр из "Конька-горбунка" получил странную посылку

Актёр Антон Шагин, активно поддерживающий спецоперацию, вызвал полицию из-за подозрительной посылки. По данным SHOT , 39-летняя звезда фильма "Конёк-горбунок" заказывала баян, но транспортная компания доставила не подходящую по габаритам коробку. Шагин сразу забил тревогу, так как испугался, что внутри может быть взрывчатка.

Напомним, Антон Шагин, в отличие от многих своих коллег по цеху, не стесняется собственной позиции по спецоперации. Например, в марте 2023 года он передал бойцам тепловизоры, бинокли и много полезной техники. Более того, его брат — доброволец, прямо сейчас выполняющий боевые задачи на фронте. А в январе 2024 года артист навещал бойцов в военном госпитале имени Бурденко.