В Севастополе сотрудник СДЭК нашёл две гранаты во время досмотра посылки

По информации телеграм-канала, на днях в отделение СДЭК на улице Юмашева пришёл измельчитель бумаги из подмосковного Звенигорода. В одном из отделов устройства сотрудник курьерской службы обнаружил два подозрительных предмета, похожих на гранаты РГД-5. Он вызвал экстренные службы, а из дома, где находится отделение СДЭК, эвакуировали десять человек. Боеприпасы в итоге отправили на экспертизу, которая подтвердила, что они оказались муляжом. По данному факту проводится проверка.