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16 декабря, 11:20

В Севастополе сотрудник СДЭК нашёл две гранаты во время досмотра посылки

SHOT: В Севастополе работник СДЭК нашёл в измельчителе для бумаги гранаты РГД-5

В Севастополе сотрудник СДЭК нашёл две гранаты РГД-5 во время досмотра посылки. Подробности инцидента сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, на днях в отделение СДЭК на улице Юмашева пришёл измельчитель бумаги из подмосковного Звенигорода. В одном из отделов устройства сотрудник курьерской службы обнаружил два подозрительных предмета, похожих на гранаты РГД-5. Он вызвал экстренные службы, а из дома, где находится отделение СДЭК, эвакуировали десять человек. Боеприпасы в итоге отправили на экспертизу, которая подтвердила, что они оказались муляжом. По данному факту проводится проверка.

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Ранее Лайф сообщал, что тайник с боеприпасами в разломе лиственницы обнаружили возле Курской АЗС. Оперативники изъяли боевую гранату РГД-5, готовую к применению, а также отметили, что, судя по царапинам в расщелине, там могли хранить и другое оружие.

Обложка ©

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Наталья Исакова
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