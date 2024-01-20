4 знака зодиака, кто останется в одиночестве в високосный год Дракона 2024

Високосный год часто приносит людям изменения во многих сферах жизни, 2024-й не исключение: он обещает стать временем большой и чистой любви, а иногда маленькой и грязной страсти, но, к сожалению, не для всех знаков зодиака. Удача в романтике чаще всего приходит абсолютно случайно, и в этой рулетке вам, увы, не фартануло, если угораздило родиться под этими знаками зодиакального круга.

1. Знак зодиака Близнецы

Представителям знака зодиака Близнецы не повезёт в любви в 2024 году. Фото © Shutterstock

Рождённые под знаком зодиака Близнецы с их двойной природой часто оказываются в вихре сомнений и колебаний. В 2024 году эти люди могут столкнуться с повышенной неопределённостью в отношениях. Новые знакомства для носителей знака зодиака Близнецы окажутся слишком нестабильными, что сведёт на нет их попытки установить с кем-либо долгосрочные связи. Неудержимая жажда перемен помешает им встретить настоящую любовь. Изменения в их жизни всё же произойдут, но в карьере. А обилие рабочих вопросов на новом месте займёт всё свободное время, что и отвлечёт представителей знака зодиака Близнецы от личной жизни.

2. Знак зодиака Весы

Тем, кто по гороскопу Весы, год Дракона преподаст урок, оставив в одиночестве до 2025 года. Фото © Shutterstock

Те люди, которые по гороскопу Весы, стремятся к гармонии в отношениях, их сердце требует баланса и стабильности. Они ищут идеальное сочетание доброты души и привлекательной внешности. Для носителей знака зодиака Весы 2024 год может оказаться настоящим испытанием, так как поиск идеала окажется непосильной задачей. Навязчивые мысли о недостатках и несовершенствах в потенциальном партнёре создадут барьеры для настоящей любви. Поэтому те, кто по гороскопу Весы, весь год проведут в анализе и грёзах об идеальном принце или принцессе, вместо того чтобы просто довериться чувствам.

3. Знак зодиака Скорпион

Заядлые одиночки, или Почему в 2024 году носителям знака зодиака Скорпион не повезёт в любви. Фото © Shutterstock

Родившиеся под знаком зодиака Скорпион влюбляются с высокой интенсивностью, ведь их страсть не знает границ. Всё бы ничего, но эти люди ставят высокие стандарты для партнёров, на которых у них планы грандиознее, чем просто секс. Для представителей знака зодиака Скорпион 2024 год будет сложным из-за их завышенных ожиданий, это и станет барьером для начала любых отношений. Люди, рождённые под этим знаком, столкнутся с проблемой непринятия вторых половинок такими, какие они есть.

4. Знак зодиака Рыбы

Представители знака зодиака Рыбы тоже окажутся среди одиночек в год Дракона. Фото © Shutterstock