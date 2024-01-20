Вся правда о женщинах, рождённых 20 января, на стыке знаков зодиака Козерог и Водолей

Одним из особенных периодов в астрологии считается время перехода Солнца из знака зодиака Козерог в знак Водолея. Это время активности десятого и одиннадцатого домов гороскопа, энергий популярности, общественности, социального статуса, первооткрывательства и выхода за пределы границ.

По словам астролога Андрея Харриса, который помог Лайфу разобраться в исключительности и особенности рождённых 20 января, эти люди должны пройти путь от единичной воли к тотальной ответственности. То есть из позиции "я хочу сумку" до становления в позицию инфлюенсера, трендсеттера, руководителя и, как в нашем случае, известной личности.

Вторая дорога ведёт от импульса изменения — "я могу что-то поменять в своей жизни" — к абсолютной свободе: "я могу стать тем, кем хочу, и изобрести себя заново". Андрей Харрис Астролог

Астролог также отмечает, что творческие способности таких женщин не прячутся где-то в тени, они сразу ведут к популярности. И неважно, насколько развит талант. "Но всё же стоит отметить, что эти люди в достаточной мере особенные, что позволяет заявлять о себе без чувства неудобства. Среди них много медийных личностей", — говорит Лайфу Андрей Харрис.

Ольга Бузова, Анастасия Волочкова. Фото © ТАСС / Яна Яворская, Артем Геодакян

Сегодня свой день рождения отмечают Ольга Бузова и Анастасия Волочкова. Правдой будет сказать, что их личная жизнь часто является достоянием общественности. Из-за чего, уверен астролог, важно прицельно выбирать партнёра, чтобы подавать пример людям.

В противном случае такие дамы могут прослыть не особо удачливыми в любви. Андрей Харрис Астролог

Согласно данным астрологических наблюдений, "рождённые на стыке" 20 января часто меняют партнёров, потому что не каждый готов смириться с их публичной персоной и свободолюбием. Именно тяга к свободе, бунтарство и желание тайной власти являются опасной стороной женщин, у кого день рождения выпал на 20 января.

Анастасия Волочкова, Ольга Бузова. Фото © ТАСС / Донат Сорокин, Сергей Фадеичев

Вселенная наделяет их гигантским перечнем умений и способностей. Но самые яркие качества — это власть и популярность. Они всегда на виду и способны влиять на людей.

"У некоторых обострены экстрасенсорные способности: ясновидение, путешествие в прошлое и будущее. Научные открытия и прорывы, выход за пределы границ — также удел таких женщин. Часто отмечается дар танцовщицы, музыканта и архитектора. Эти качества в совокупности с трудолюбием рождают признанных звёзд в своём деле", — рассказывает эксперт.

Анастасия Волочкова, Ольга Бузова. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин, Вадим Тараканов

Однако есть и негативные аспекты. Излишняя податливость психики к истерикам, сменам настроения и неврозам. Зависимости от алкоголя и дурманящих веществ. Любовь к свободе и адреналину. Женское счастье у девушек, рождённых на стыке знаков зодиака Козерог и Водолей, долго не задерживается. "Буйный характер, вспышки невроза, контроля, переходящие в излишнюю свободу и ночные походы за впечатлениями, не способствуют крепким отношениям", — подчёркивает астролог. А постоянное внимание общества, трудоголизм и дурные привычки истощают психику.

Часто такие женщины одиноки или постоянно меняют партнёров. Вторая крайность — страдания и самоотверженная борьба за мужчину, который "не ровня". Сильно моложе или же профессиональный нарцисс-абьюзер. Андрей Харрис Астролог