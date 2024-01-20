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20 января, 08:00

Вся правда о женщинах, рождённых 20 января, на стыке знаков зодиака Козерог и Водолей

Такие разные, но в чём-то всё же похожие... Сегодня день рождения отмечают сразу две дивы российского шоу-бизнеса — Ольга Бузова и Анастасия Волочкова. Что интересного и особенного в судьбе у тех, кто родился на переходе одного знака зодиака в другой? Рассказывает Лайф.

Анастасия Волочкова, Ольга Бузова. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин , Вадим Тараканов

Анастасия Волочкова, Ольга Бузова. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин , Вадим Тараканов

Одним из особенных периодов в астрологии считается время перехода Солнца из знака зодиака Козерог в знак Водолея. Это время активности десятого и одиннадцатого домов гороскопа, энергий популярности, общественности, социального статуса, первооткрывательства и выхода за пределы границ.

По словам астролога Андрея Харриса, который помог Лайфу разобраться в исключительности и особенности рождённых 20 января, эти люди должны пройти путь от единичной воли к тотальной ответственности. То есть из позиции "я хочу сумку" до становления в позицию инфлюенсера, трендсеттера, руководителя и, как в нашем случае, известной личности.

Вторая дорога ведёт от импульса изменения — "я могу что-то поменять в своей жизни" — к абсолютной свободе: "я могу стать тем, кем хочу, и изобрести себя заново".

Андрей Харрис

Астролог

Вторая дорога ведёт от импульса изменения — "я могу что-то поменять в своей жизни" — к абсолютной свободе: "я могу стать тем, кем хочу, и изобрести себя заново".
Вторая дорога ведёт от импульса изменения — "я могу что-то поменять в своей жизни" — к абсолютной свободе: "я могу стать тем, кем хочу, и изобрести себя заново".

Астролог также отмечает, что творческие способности таких женщин не прячутся где-то в тени, они сразу ведут к популярности. И неважно, насколько развит талант. "Но всё же стоит отметить, что эти люди в достаточной мере особенные, что позволяет заявлять о себе без чувства неудобства. Среди них много медийных личностей", — говорит Лайфу Андрей Харрис.

Ольга Бузова, Анастасия Волочкова. Фото © ТАСС / Яна Яворская, Артем Геодакян

Ольга Бузова, Анастасия Волочкова. Фото © ТАСС / Яна Яворская, Артем Геодакян

Сегодня свой день рождения отмечают Ольга Бузова и Анастасия Волочкова. Правдой будет сказать, что их личная жизнь часто является достоянием общественности. Из-за чего, уверен астролог, важно прицельно выбирать партнёра, чтобы подавать пример людям.

В противном случае такие дамы могут прослыть не особо удачливыми в любви.

Андрей Харрис

Астролог

В противном случае такие дамы могут прослыть не особо удачливыми в любви.
В противном случае такие дамы могут прослыть не особо удачливыми в любви.

Согласно данным астрологических наблюдений, "рождённые на стыке" 20 января часто меняют партнёров, потому что не каждый готов смириться с их публичной персоной и свободолюбием. Именно тяга к свободе, бунтарство и желание тайной власти являются опасной стороной женщин, у кого день рождения выпал на 20 января.

Анастасия Волочкова, Ольга Бузова. Фото © ТАСС / Донат Сорокин, Сергей Фадеичев

Анастасия Волочкова, Ольга Бузова. Фото © ТАСС / Донат Сорокин, Сергей Фадеичев

Вселенная наделяет их гигантским перечнем умений и способностей. Но самые яркие качества — это власть и популярность. Они всегда на виду и способны влиять на людей.

"У некоторых обострены экстрасенсорные способности: ясновидение, путешествие в прошлое и будущее. Научные открытия и прорывы, выход за пределы границ также удел таких женщин. Часто отмечается дар танцовщицы, музыканта и архитектора. Эти качества в совокупности с трудолюбием рождают признанных звёзд в своём деле", — рассказывает эксперт.

Анастасия Волочкова, Ольга Бузова. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин, Вадим Тараканов

Анастасия Волочкова, Ольга Бузова. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин, Вадим Тараканов

Однако есть и негативные аспекты. Излишняя податливость психики к истерикам, сменам настроения и неврозам. Зависимости от алкоголя и дурманящих веществ. Любовь к свободе и адреналину. Женское счастье у девушек, рождённых на стыке знаков зодиака Козерог и Водолей, долго не задерживается. "Буйный характер, вспышки невроза, контроля, переходящие в излишнюю свободу и ночные походы за впечатлениями, не способствуют крепким отношениям", — подчёркивает астролог. А постоянное внимание общества, трудоголизм и дурные привычки истощают психику.

Часто такие женщины одиноки или постоянно меняют партнёров. Вторая крайность — страдания и самоотверженная борьба за мужчину, который "не ровня". Сильно моложе или же профессиональный нарцисс-абьюзер.

Андрей Харрис

Астролог

Часто такие женщины одиноки или постоянно меняют партнёров. Вторая крайность — страдания и самоотверженная борьба за мужчину, который "не ровня". Сильно моложе или же профессиональный нарцисс-абьюзер.
Часто такие женщины одиноки или постоянно меняют партнёров. Вторая крайность — страдания и самоотверженная борьба за мужчину, который "не ровня". Сильно моложе или же профессиональный нарцисс-абьюзер.

Чтобы нормализовать сферу отношений и найти любовь по судьбе, представительницам "зодиакального стыка" стоит выбирать себе чистых душевно и не обременённых славой вторых половинок, которые к ней не стремятся, а будут способствовать тихому семейному раю. Стоит обратить внимание на мужчин со знаками зодиака: Рак, Телец, Близнецы и Лев. А вот с представителями созвездия Дева, Стрелец и Скорпион лучше не связываться.

Раскрыт секрет успешных отношений: эти имена притягивают любовь как магнитом
Раскрыт секрет успешных отношений: эти имена притягивают любовь как магнитом
Елизавета Терешкова
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