Стоянов рассказал, что ждёт играющих женщин актёров после запрета ЛГБТ*
Актёр Стоянов уверен, что запрет ЛГБТ* не отменяет женские роли для мужчин
Актёр Юрий Стоянов. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов
Народный артист России, звезда сатирической телепередачи "Городок" Юрий Стоянов считает, что запрет пропаганды ЛГБТ* не повлияет на исполнение женских ролей мужчинами-актёрами. Об этом он сказал на YouTube-шоу "Влобушкинъ".
Артист отметил, что "никаких противопоказаний нет", и рассказал, что сейчас занят в одном большом проекте, где играет много женщин. Стоянов считает, что введённый запрет вовсе не относится к кино, театру и телевидению. Актёр по-прежнему готов воплощать женские образы на сцене, учитывая, что подобные сатирические перевоплощения очень любят его поклонники.
Ранее Лайф писал, что в ноябре 2023 года Верховный суд России вынес решение о признании международного общественного движения ЛГБТ* экстремистской организацией и запретил её деятельность на территории страны.
* Движение признано экстремистским, его деятельность запрещена в РФ.