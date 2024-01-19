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Стоянов рассказал, что ждёт играющих женщин актёров после запрета ЛГБТ*

Актёр Стоянов уверен, что запрет ЛГБТ* не отменяет женские роли для мужчин

19 января, 17:22
Актёр Юрий Стоянов. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Актёр Юрий Стоянов. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Народный артист России, звезда сатирической телепередачи "Городок" Юрий Стоянов считает, что запрет пропаганды ЛГБТ* не повлияет на исполнение женских ролей мужчинами-актёрами. Об этом он сказал на YouTube-шоу "Влобушкинъ".

Артист отметил, что "никаких противопоказаний нет", и рассказал, что сейчас занят в одном большом проекте, где играет много женщин. Стоянов считает, что введённый запрет вовсе не относится к кино, театру и телевидению. Актёр по-прежнему готов воплощать женские образы на сцене, учитывая, что подобные сатирические перевоплощения очень любят его поклонники.

Ряженых для колядок волгоградцев призвали проверить на пропаганду ЛГБТ*
Ряженых для колядок волгоградцев призвали проверить на пропаганду ЛГБТ*

Ранее Лайф писал, что в ноябре 2023 года Верховный суд России вынес решение о признании международного общественного движения ЛГБТ* экстремистской организацией и запретил её деятельность на территории страны.

* Движение признано экстремистским, его деятельность запрещена в РФ.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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