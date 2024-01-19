Стоянов рассказал, что ждёт играющих женщин актёров после запрета ЛГБТ*

Народный артист России, звезда сатирической телепередачи "Городок" Юрий Стоянов считает, что запрет пропаганды ЛГБТ* не повлияет на исполнение женских ролей мужчинами-актёрами. Об этом он сказал на YouTube-шоу "Влобушкинъ".

Артист отметил, что "никаких противопоказаний нет", и рассказал, что сейчас занят в одном большом проекте, где играет много женщин. Стоянов считает, что введённый запрет вовсе не относится к кино, театру и телевидению. Актёр по-прежнему готов воплощать женские образы на сцене, учитывая, что подобные сатирические перевоплощения очень любят его поклонники.