Верховный суд запретил экстремистскую деятельность под прикрытием ЛГБТ*

Верховный суд России вынес решение о признании международного общественного движение ЛГБТ* экстремистской организацией и запретил её деятельность в РФ.

"Исковые требования Министерства юстиции РФ удовлетворить: признать международное общественное движение ЛГБТ* экстремистской организацией и запретить её деятельность в России", — постановил судья, добавив, что решение инстанции вступает в силу немедленно.

Слушание суда прошло в закрытом режиме из-за наличия в деле секретных материалов, представители ответчика на него не явились. Изучение доказательств, представленных Минюстом, заняло у суда порядка четырёх часов, поскольку общий объём материалов дела превышает 20 томов. После этого была оглашена резолютивная часть решения.

Отметим, что иск в суд Минюст подал с формулировкой, что в деятельности ЛГБТ* на территории РФ были "выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни".

Ранее Лайф сообщал о том, что Министерство юстиции РФ приступило к разработке правовых мер в ответ на насаждение российскому обществу чуждых идей и ценностей. В ведомстве считают, что эта тенденция оказывает разрушительное влияние на государство.