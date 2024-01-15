Ряженых для колядок волгоградцев призвали проверить на пропаганду ЛГБТ*

Бдительные жители Волгоградской области пожаловались в прокуратуру на двух мужчин из города Новоаннинского, переодевшихся в женщин ради колядок. По данным SHOT, заявители просят проверить их на предмет пропаганды ЛГБТ*.

Нешуточный скандал разгорелся после конкурса талантов с переодеваниями, где двое участников облачились в женщин и исполнили "горячий" танец. Местных жителей представление не впечатлило, и они обратились в органы. При этом переодеваться на колядки в необычные образы — одна из давних традиций и, более того, суть обряда.