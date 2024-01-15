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15 января, 18:00

Ряженых для колядок волгоградцев призвали проверить на пропаганду ЛГБТ*

"Женщины", на которых пожаловались жители Волгоградской области. Обложка © SHOT

"Женщины", на которых пожаловались жители Волгоградской области. Обложка © SHOT

Бдительные жители Волгоградской области пожаловались в прокуратуру на двух мужчин из города Новоаннинского, переодевшихся в женщин ради колядок. По данным SHOT, заявители просят проверить их на предмет пропаганды ЛГБТ*.

"Горячий" танец "женщин", на которых пожаловались жители Волгоградской области. Видео © SHOT

Нешуточный скандал разгорелся после конкурса талантов с переодеваниями, где двое участников облачились в женщин и исполнили "горячий" танец. Местных жителей представление не впечатлило, и они обратились в органы. При этом переодеваться на колядки в необычные образы — одна из давних традиций и, более того, суть обряда.

Другие участники конкурса в Волгоградской области. Фото © SHOT

Другие участники конкурса в Волгоградской области. Фото © SHOT

"Ну, погоди!": Танец старшеклассника у шеста в костюме Снегурочки на Кубани получил продолжение
"Ну, погоди!": Танец старшеклассника у шеста в костюме Снегурочки на Кубани получил продолжение

Ранее в Приморском крае физрук одной из школ спровоцировал скандал своим появлением на новогоднем утреннике в роли Снегурочки. Родители возмутились и пожаловались на педагога губернатору Олегу Кожемяко.

* Движение признано экстремистским, его деятельность запрещена в РФ.

Матвей Константинов
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