В российской школе физрук переоделся в Снегурочку на утреннике и возмутил родителей

В Приморском крае в школе посёлка Ливадия учитель физкультуры на новогоднем утреннике сыграл Снегурочку. Таким перформансом он возмутил родителей, и они пожаловались на это губернатору Олегу Кожемяко. Один из местных жителей в комментариях в телеграм-канале главы региона написал, что исполнение роли внучки Деда Мороза мужчиной не увязывается с семейными ценностями.

В школе Приморья физрук переоделся в Снегурочку на утреннике. Видео © Telegram / Город N. Новости Находки

Руководству школы пришлось оправдываться за это в соцсетях. Там уточнили, что для младшеклассников традиционно проводили "Маскарадницу", соответственно, учителя и дети должны были быть в карнавальных костюмах.

"Учителя, переодетые в костюмы, исполняли сюжеты советских мультфильмов. Наш любимый всеми мультик "Ну, погоди!" не стал исключением. Роль Волка в костюме Снегурочки исполнил наш учитель физкультуры, поздравил ребят с праздником", — отметили в учреждении.

Там подчеркнули, что восторгу детей не было предела. Причём никакого злого умысла в сюжете не преследовалось. В школе подчеркнули, что хотели порадовать детей и приукрасить учебные будни. Некоторые пользователи соцсетей не поняли столь острой реакции на то, что Снегурочку сыграл мужчина, и раскритиковали обвинение руководства образовательной организации в пропаганде "нетрадиционных" ценностей.