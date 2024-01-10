"Ну, погоди!": Танец старшеклассника у шеста в костюме Снегурочки на Кубани получил продолжение

В школе № 2 в станице Динской Краснодарского края в новогодней сценке ученик сыграл Снегурочку. В соцсетях быстро распространилось видео, на котором школьник, пританцовывая, ловко снимает с себя перчатки и шапку и крутится вокруг импровизированного шеста — посоха Деда Мороза.

Школьник станцевал в костюме Снегурочки в школе на Кубани. Видео © VK / МОЙ КРАСНОДАР

Некоторых развернувшийся в школьном спортзале перформанс, вероятно, возмутил, поэтому со старшеклассниками провели профилактические беседы. Как отметила начальник управления образования Динского района Марина Ежкова, это сделано для того, чтобы не допустить подобные ситуации.

"В целях недопущения впредь подобной ситуации с ребятами проведены беседы о недопустимости использования в своих выступлениях сюжетов, которые могут быть определены как противоправные", — приводит её слова РИА "Новости".

Причём в районной администрации сообщили, что сценку разыграла школьная команда КВН, а в объектив камеры попала инсценировка мультика "Ну, погоди!" в праздничной интерпретации. Там подчеркнули, что родители не жаловались на эту миниатюру. По некоторым данным, сам праздник прошёл в школе ещё в конце декабря, однако видео "завирусилось" только сейчас.