В Екатеринбурге разразился скандал из-за парней в женских платьях на новогоднем спектакле

В Екатеринбурге разразился настоящий скандал из-за того, что во время театральной постановки мальчики переоделись в женские платья. Спектакль, посвящённый шедеврам мирового кинематографа, прошёл накануне Нового года в гимназии № 104. Из-за завирусившегося в Сети снимка руководителей учебного заведения обвинили в пропаганде ЛГБТ*.

Как журналистам пояснила одна из учениц, в спектакле обыгрывался фильм "В джазе только девушки", поэтому на мальчиках и была такая одежда. Со слов девочки, в зале все смеялись и никто из присутствующих не счёл постановку пропагандой нетрадиционных ценностей.

"По сюжету им Дед Мороз дал какую-то штуку — и они телепортировались, попали на танец девочек. И, чтобы быть похожими на девочек и чтобы их приняли, они надели платья", — поделилась гимназистка в беседе с Ura.ru.

К слову, в городской администрации также заступились за гимназию. В пресс-службе мэрии отметили, что главная идея постановки состоит в том, что преодоление сложностей возможно только с помощью дружбы и взаимопомощи. Ни о какой пропаганде ЛГБТ* там речи и не шло.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве суд оштрафовал блогершу Настю Ивлееву за "почти голую вечеринку". В ходе проведения мероприятия правоохранители выявили нарушения общественного порядка, пропаганду ЛГБТ*, а также нецензурную лексику в общественном месте.