Суд избрал наказание для Ивлеевой за "голую вечеринку"

Лефортовский суд Москвы приговорил одну из соорганизаторов "почти голой вечеринки" блогершу Анастасию Ивлееву к штрафу. Об этом сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Блогерша Анастасия Ивлеева в зале суда. Видео © t.me / Московские суды общей юрисдикции

"29 декабря 2023 года Лефортовский районный суд города Москвы вынес постановление в отношении Ивлеевой Анастасии Вячеславовны, обвиняемой в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ... Судом назначено Ивлеевой наказание в виде административного штрафа в размере 100 000 рублей", — говорится в публикации.