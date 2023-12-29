Суд избрал наказание для Ивлеевой за "голую вечеринку"
Лефортовский суд Москвы оштрафовал Ивлееву за "почти голую вечеринку"
Лефортовский суд Москвы приговорил одну из соорганизаторов "почти голой вечеринки" блогершу Анастасию Ивлееву к штрафу. Об этом сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.
Блогерша Анастасия Ивлеева в зале суда. Видео © t.me / Московские суды общей юрисдикции
"29 декабря 2023 года Лефортовский районный суд города Москвы вынес постановление в отношении Ивлеевой Анастасии Вячеславовны, обвиняемой в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ... Судом назначено Ивлеевой наказание в виде административного штрафа в размере 100 000 рублей", — говорится в публикации.
В инстанции уточнили, что в вечеринке приняли участие порядка 200 человек. В ходе проведения мероприятия выявили нарушения общественного порядка, пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, а также нецензурную лексику в общественном месте.
Напомним, что скандальная вечеринка Almost naked party ("почти голая вечеринка"), организованная блогершей Анастасией Ивлеевой, прогремела в столичном клубе "Мутабор" в ночь с 20 на 21 декабря. Среди гостей были Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза, Ксения Собчак и другие звёзды. С требованием проверить Ивлееву на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений во все возможные инстанции обратились различные общественники. Сама блогерша изначально заявила, что не видит ничего "бесовского" в прошедшей вечеринке, и анонсировала второй день тусовки, куда тут же нагрянули силовики. Однако позже Ивлеева принесла извинения. Дважды. Теперь её бизнесом заинтересовалась ФНС.