Дочь депутата и жена господрядчика: кто ещё был на "голой вечеринке" Насти Ивлеевой Almost naked party Ивлеевой до сих пор отдаётся эхом по стране. Звёзды, участвовавшие в мероприятии, уже расплачиваются: несмотря на извинения, они теряют контракты и эфиры. Но пока в тени остаются другие участники вечеринки: например, жёны бизнесменов и дочка политика. 28 декабря, 16:28 Катерина Янкович, Ольга Карпуть, Ксения Чилингарова. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / catrinyan / okarput, © ТАСС / Артем Геодакян

Жена крупнейшего застройщика Москвы

Гранд-дама Ольга Карпуть соблюла дресс-код вечеринки на 100%. Она пришла прикрытая прозрачным пеньюаром. Широкая общественность о ней не слышала. Зато её отлично знают в мире глянца: муж 40-летней Карпуть — бенефициар строительного холдинга Capital Group 60-летний Павел Тё. Он стал одним из крупнейших застройщиков Москвы ещё при мэре Юрии Лужкове. В 2019 году выручка его структур превысила 71 млрд рублей. У четы трое совместных детей.





Ольга Карпуть тоже зарабатывает для семьи. Ей принадлежит трёхэтажный концепт-стор с бутиком люксовой одежды и фешенебельным рестораном в Столешниковом переулке. Выручка бизнеса 400 млн рублей по итогам прошлого года.

Светская львица живёт в огромных даже по меркам богачей хоромах. Её квартира с подлинниками Марка Шагала на стенах площадью 1200 квадратов и ценой около двух миллиардов рублей располагается в элитном жилом комплексе "Легенда Цветного" на Бульварном кольце Москвы. Это здание построил холдинг её мужа. Также семья владеет виллой на Ибице и яхтой Pumkin.

ЖК "Легенда Цветного". Фото © cvetnoy-legend.ru

Дочь депутата и Героя России

В нижнем белье и накидке пришла на вечеринку 40-летняя Ксения Чилингарова, дочь депутата Госдумы и Героя России, полярника Артура Чилингарова. Детей и мужа у неё нет. Ухажёром называют Анатолия Цоира, управляющего хедж-фондом со штаб-квартирой в Лондоне. У пары есть общий бизнес — бренд пуховиков Arctic Explorer, получивший 15 млн рублей поддержки от Мосгарантфонда. Доходы за прошлый год: 250 млн рублей. Чилингарова была соведущей передачи "Снимите это немедлено!" на федеральном ТВ. Сейчас выпускает собственное модное издание Badlon.

Ксения Чилингарова с отцом Артуром Чилингаровым. Фото © ТАСС / Александра Мудрац

Год назад Ксения хвасталась получением армянского паспорта. "События 2022 года подтолкнули", — призналась она.

Раньше дочь депутата жила в двушке премиального ЖК "Дом на Гашека" у Патриарших прудов. Летом эту недвижимость выставляли на продажу за 49 млн рублей. С недавних пор Чилингарова обживает 200 квадратов жилплощади в новостройке возле парка Победы. Скорее всего, речь о "Волынской усадьбе", где квадратный метр стоит полмиллиона рублей.





Супруга сербского бизнесмена

Жена сербского бизнесмена Небойши Янковича и мать четырёх детей — 47-летняя Катерина Янкович — щеголяла на вечеринке в прозрачной юбке с голым торсом. Её супруг — бенефициар группы IT-компаний "Комита", поставляющих технологические решения для "Газпрома". Доходы за прошлый год составили около двух миллиардов рублей. При этом боссы "Комиты" недоплатили рядовым сотрудникам зарплаты, долг достиг 12 млн. Решить проблему удалось только после вмешательства Роструда.





Сама Катерина совладелица "Внедренческой фирмы "Элна" с выручкой 3,4 млрд и "Тэксвязьинжиниринга" с выручкой 3,5 млрд. Эти компании в 2013-2017 годах заключили с нефтяным сектором России госконтрактов на 2 млрд. Также у Катерины есть фирмы по сдаче в аренду офисов в "Магистраль Плаза" (154 млн доходов) и связанные с ресторанным делом (135 млн).

Катерина занимала четырёхкомнатные апартаменты исторического дома у храма Христа Спасителя, но это жильё пару лет назад выставлялось на продажу за 120 млн рублей. У семьи, впрочем, могут оставаться хоромы, стоящие вдвое дороже, в элитном ЖК "Венский дом" у Смоленского бульвара.





Напомним, что скандальная вечеринка прошла в ночь со среды на четверг в клубе "Мутабор", приглашение от Ивлеевой приняли певцы Филипп Киркоров и Дима Билан, певицы Глюкоза и Лолита Милявская, блогерша Ксения Собчак, рэпер Джиган и целый ряд богемных тусовщиков калибром помельче.

Киркоров танцевал в сетке со стразами, Милявская тусовалась в прозрачных колготках, трусах и бюстгальтере, Собчак — в полупрозрачном платье, а Джиган просто разделся по пояс. Среди гулявших были и совсем обнажённые посетители: некий рэпер Vacio прикрывал своё достоинство носком.

Почему жёны олигархов пошли на скандальную вечеринку? 0 Им скучно, они не знают чем себя занять Чтобы обзавестись нужными связями и знакомствами Чтобы сфотографироваться с артистами Я не слежу за жизнью жён олигархов, мне всё равно

Авторы Егор Пережогин