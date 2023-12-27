Чего лишится миллионерша из деревни Настя Ивлеева после скандальной "голой вечеринки" Резонансная вечеринка в Москве привлекла к блогерше Ивлеевой и другим участникам повышенное внимание общественников, силовиков и налоговиков. Они хотят прояснить, как и на что в период СВО жируют оскандалившиеся звёзды. 27 декабря, 16:48 Анастасия Ивлеева. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram** / _agentgirl_, © Shutterstock

Чем грозит Насте Ивлеевой проверка ФНС

По итогам проведённой проверки Федеральная налоговая служба заподозрила Настю Ивлееву в неуплате налогов на сумму 137 млн рублей. Фискалы считают, что блогерша применила "схему Лерчек", раздробив бизнес на два юрлица, чтобы размыть доходы и платить сниженные налоги по упрощённой системе налогообложения.

Как пишет Telegram-канал SHOT, в 2020 году Настя Ивлеева учредила рекламное агентство "Ивлеева продакшн", которое занялось тем же, чем и её ИП: реклама, шоу, развлекательные услуги. И там и там все три года действовала "упрощёнка", хотя применяться была не должна. Таким образом, из 150 млн необходимых налогов знаменитость заплатила лишь 13. Зато в гараже Ивлеевой появились два новых суперкара Lamborghini общей стоимостью около 70 млн рублей.

Доходы агентства "Ивлеева продакшн" за 2021–2022 годы составили свыше 250 млн рублей. Примерно столько же ей, вероятно, принесло ИП. Фото © spark-interfax.ru

Материалы проверки уже переданы в правоохранительные органы. У них есть все основания возбудить против Насти Ивлеевой уголовное дело по статье "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере", а это до пяти лет колонии.

Ивлееву могут привлечь по статье об ЛГБТ*

Прецедентное решение приняли суды по рэперу Vacio, который разгуливал на вечеринке Ивлеевой в одном носке. Его признали виновным по двум статьям: "Мелкое хулиганство" и "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений". За первое преступление ему дали 15 суток ареста, за второе — выписали штраф 200 тысяч рублей.

Постановление Лефортовского районного суда, которое потом подтвердил Мосгорсуд. Фото © t.me / Судебные кроссовки

Приговор Фемиды может иметь далекоидущие последствия. Фактически вечеринка блогерши признана экстремистской ЛГБТ*-тусовкой. Теперь всем остальным участникам тоже грозит ответственность — штрафы до 400 тысяч рублей. А у них и так сейчас куча проблем. Лолита Милявская заявила, что отменяют её концерты и вырезают сцены с ней из новогодних эфиров. Аналогичная ситуация, по информации ряда СМИ, складывается вокруг Филиппа Кирокорва.

Больно решение суда может ударить и по клубу "Мутабор", где прошло полуголое действо. Для юрлиц за нарушение закона об ЛГТБ* предусмотрены штрафы до 5 млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток. Пока, по информации SHOT, "Мутабор" опечатали на месяц, это произошло после визита сотрудников полиции и Роспотребнадзора.

Рэпер Vacio на скандальной вечеринке Насти Ивлеевой. Фото © t.me / SHOT

Подставивший всех рэпер Vacio известен в узких кругах как музыкант лейбла "Рокфэм". В миру он 25-летний Николай Васильев. По сценической легенде, родился в екатеринбургской многодетной семье, сам перебрался в Москву и выбился в люди. Сомнительно, что, будучи несовершеннолетним, Vacio продал через интернет-объявления несколько своих старых гитар на сумму 93 тысячи рублей и синтезатор за 20 тысяч.

Чем для Ивлеевой обернётся потеря спонсоров

Настю Ивлееву точно будут меньше показывать по телевизору. С ней прекратили сотрудничество оба её главных рекламодателя: один из крупнейших операторов связи и известный частный банк. Она была их постоянным амбассадором долгое время. Но теперь, по данным СМИ, эти компании считают "Настюшку-опасность" слишком токсичным персонажем, а партнёрство с ней несёт неоправданно много рисков.

Можно прикинуть, сколько Ивлеева потеряла денег. Она много снималась в одной рекламе с актёром Дмитрием Нагиевым. По некоторым данным, он получил за те съёмки до 25 млн рублей. Возможно, у Ивлеевой такой же гонорар.

Анастасия Ивлеева и Дмитрий Нагиев. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Как блогершу хотят наказать общественники

Группа общественных активистов во главе с известным каскадёром Александром Иншаковым вознамерилась взыскать с блогерши миллиард рублей за моральный вред. Под коллективным иском подписались десятки людей, в ближайшее время ожидается ещё 150 подписей. Хамовнический районный суд Москвы уже принял его, ближайшее заседание состоится ближе к марту следующего года.

— Истцы требуют перечислить всю сумму в Государственный фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества", а пока блогерша этого не сделала, арестовать всё её имущество и запретить ей выступать, вести мероприятия, сниматься в рекламе, пользоваться социальными сетями, — прокомментировал адвокат истцов Владислав Ватаманюк.

Суд в Москве принял миллиардный иск к Ивлеевой от продюсера "Бригады" и возмущённых граждан. Видео © t.me / SHOT

Почему Насте Ивлеевой пришлось извиняться дважды

После того как разгорелся скандал вокруг "голой вечеринки", Настя Ивлеева посчитала, что всё обойдётся. На следующий день она даже провела в том же клубе второе похожее мероприятие, но уже для обычной публики.

— Перегнули палку на дороге к хайпу. Некоторые участники позволили себе лишнего, — таков был тон её первых извинений, сказанных по горячим следам.

Блогер Анастасия Ивлеева в слезах извиняется за скандальную вечеринку и просит дать ей второй шанс. Видео © Instagram** / _agentgirl_

Но спустя пару дней, когда начался парад извинений звёзд разной величины и пошли проверки бизнесов, Настя Ивлеева испугалась по-настоящему. Она записала два 20-минутых ролика, где плакалась и каялась, что потеряла связь с реальностью.

— Я полностью заслуживаю то, что сейчас случилось, и пусть это будет примером для многих, что всё в жизни нужно ценить, смотреть по сторонам и замедляться. И не улетать с катушек, потому что сегодня ты на коне, а завтра ты на дне. <…> Говорят, Россия умеет прощать. Если это так, я бы очень хотела попросить второй шанс у вас, у народа", — произнесла сквозь слёзы Ивлеева, заключив, что если не сможет получить прощения россиян, то готова понести наказание.

Нелепо выглядят метания блогерши в соцсетях. Она сначала удалила, а потом, когда все это заметили, вернула два антивоенных поста, которые разместила в феврале-марте прошлого года.

Эти два поста Настя Ивлеева то скрывает, то возвращает. Фото © Instagram** / _agentgirl_

Какую собственность Ивлеевой могут арестовать

Настя Ивлеева владеет богатым автопарком. Самый новый автомобиль в её гараже — купленный полгода назад в кредит суперкар Lamborghini Urus рыночной стоимостью около 40 млн рублей. Также у блогерши имеются розовый Lamborghini Aventador (30 млн рублей), Mercedes "Гелик" (10 млн) и купе Chevrolet Camaro (5 млн).









Бывший муж Ивлеевой рэпер Элджей оставил ей после развода домовладение в Истринском районе Подмосковья. Это два гектара земли, возведённый в скандинавском стиле большой двухэтажный дом, пристроенный к нему тренажёрный зал с фиолетово-розовой неоновой подсветкой и просторный гараж, где легко умещаются все роскошные автомобили Насти. Примерная стоимость поместья (не считая внутренней отделки) составляет около 150 млн рублей. Эта недвижимость неоднократно мелькала в постах блогерши.

Особняк Ивлеевой под Истрой. Фото © Instagram** / _agentgirl_

У Насти Ивлеевой может быть две жилплощади в Москве. Одну из них она засветила в своих блогах. Речь о многокомнатных апартаментах в высотке бизнес-класса "Аэробус", которая находится между Тимирязевским парком и Ленинградским проспектом. Цена квадрата там доходит до 600 тысяч рублей. Вторая квартира, куда блогерша заказывала еду, имеет площадь 160 квадратов и располагается в элитном ЖК "Камелот" в Хамовниках между набережной Москвы-реки и Усадьбой Трубецких. Стоимость — до 200 млн рублей.

Есть у Ивлеевой где жить и в Санкт-Петербурге. Недавно она сама похвасталась, что хочет превратить "свою новоприобретённую питерскую недвижимость в генеральскую дореволюционную квартиру".





Также Настя Ивлеева имеет доли в бизнесах, не связанных с медиа. У неё 20% в ресторанной фирме "Блеск", основанной год назад совместно с опытным ресторатором из Казахстана — Александром Пичугиным. Недавно там блокировали счета из-за недостоверно указанного юридического адреса. Также она контролирует 45% предприятия "Коленки пчелы", производящего чипсы и газировку. Соучредителями выступают маститые топ-менеджеры, работавшие в сетях "Проктер энд Гэмбл", "Данон Россия", "Дикси" и "Пятёрочка". В 2022 году фирма без малого заработала 450 млн рублей.

* Международное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России. ** Соцсеть Instagam запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Фото © Instagram** / _agentgirl_ А вы бы простили Ивлееву и других участников "голой вечеринки"? 0 Я бы простил, но пусть окажут посильную финансовую помощь СВО Нет, потому что это меня шокировало Я не слежу за жизнью звёзд, мне всё равно

Авторы Егор Пережогин