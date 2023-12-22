Как блогерша-миллионерша Ивлеева подставила голой вечеринкой всю звёздную тусовку Оглавление Что случилось в "Мутаборе" Зачем Ивлеева устроила вечеринку В какие скандалы попадала Ивлеева Чем известен клуб "Мутабор" Кто владеет клубом В разгар СВО, пока российские военные бьются на фронте, блогерша Настя Ивлеева закатила в Москве скандальную вечеринку. Хозяйка бала, Киркоров, Милявская, Билан и другие гости — были в исподнем. Клуб и организаторов уже просят проверить на наркотики и пропаганду ЛГБТ. 76112 76112 Блогер Настя Ивлеева и певец Филипп Киркоров. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _agentgirl_, © t.me / neopra_blin

Что случилось в "Мутаборе"

Вечеринка прошла в ночь со среды на четверг, приглашение от Ивлеевой приняли певцы Филипп Киркоров и Дима Билан, певицы Глюкоза и Лолита Милявская, блогерша Ксения Собчак, рэпер Джиган и целый ряд богемных тусовщиков калибром помельче.

Киркоров танцевал в сетке со стразами, Милявская тусовалась в прозрачных колготках, трусах и бюстгальтере, Собчак — в полупрозрачном платье, а Джиган просто разделся по пояс. Среди гулявших были и совсем обнажённые посетители: некий рэпер Vacio прикрывал своё достоинство носком.

Афиша мероприятия Насти Ивлеевой. Интересно, что автор этого баннера не стал рисковать рисовать радугу, а просто оформил её в виде букв, чем лишь подчеркнул двусмысленность мероприятия. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _agentgirl_

Сама же устроительница дефилировала в прозрачном пеньюаре с надетой на талию цепочкой-колье из бриллиантов весом 40 карат, увенчанных изумрудом на 7,62 карата. Общая стоимость этого украшения, если верить таблоидам, — 23 млн рублей. Всё это богатство болталось у Ивлеевой на заднице.

Хозяйка бала и участники скандальной вечеринки не стали скрываться и выложили фотоотчёты в соцсети, что вызвало бурную реакцию, тем более на фоне СВО.

— Разница между нашей Россией (тыловой, воюющей и прифронтовой) и Россией богемной в том, что мы о них почему-то что-то узнаём и читаем, интересуемся, а они о нас — нет. Последние дни идут сильнейшие обстрелы центра Донецка, как вы думаете, "Россия богемная" сильно в курсе? — пишут пользователи.

Российские военные в зоне СВО поддержали инициативу общественников проверить Настю Ивлееву и её скандальную "голую" вечеринку.

По данным телеграм-канала SHOT, с заявлением к силовикам обратились общественники сразу из нескольких организаций (Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией и "Зов народа"). По их мнению, устраивать подобное веселье в разгар СВО категорически неприемлемо.

Настюшка-опасность уже порадовалась взрыву негатива в Сети, заявив, что всеобщая любовь и принятие друг друга "вызывает скуку".

— Друзья, это (вечеринка. — Прим. Лайфа), конечно, того стоило. Я обожаю, что почти на каждой моей вечеринке пишут комментарии, что "это разврат, ниже некуда, что они творят, это какая-то бесовщина, сатанина", хотя просто люди пришли красивые, в красивых нарядах, в полуобнажённых, — написала блогерша у себя в телеграм-канале.











Зачем Ивлеева устроила вечеринку

Интересно, что вечеринка состоялась после принятого 30 ноября решения Верховного суда РФ, согласно которому международное общественное движение ЛГБТ* в России признано экстремистским. Сразу после этого аватары в соцсетях и мессенджерах большого числа либерально настроенных российских блогеров и селебрити (особенно беглых) окрасились в радужные тона. Таким образом они выражали протест против угнетения "свободы".

На то, что мероприятие кроме собственно эпатажа может иметь скрытый подтекст, может указывать как поведение ряда участников мужского пола, якобы целовавшихся друг с другом и изображавших секс, так и художественное оформление афиши вечеринки. Авторы включили в плакат радугу, однако изобразили её в виде текста несколько раз. Эта двусмысленность спровоцировала общественность потребовать проверки организаторов и клуба на предмет пропаганды ЛГБТ. По данным телеграм-канала SHOT, с заявлением к силовикам обратились общественники сразу из нескольких организаций (Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией и "Зов народа"). По их мнению, устраивать подобное веселье в разгар СВО категорически неприемлемо.

Не исключено, что затея могла прийти в голову Ивлеевой из желания продемонстрировать свой новый имидж и результаты диеты: недавно она сбросила аж 17 кг.

Фигура Ивлеевой с разницей в год. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _agentgirl_

В какие скандалы попадала Ивлеева

Неуёмная тяга Ивлеевой к эпатажным выходкам проявляется далеко не впервые. По-настоящему королевского размаха достигла костюмированная вечеринка по случаю 30-летия инстаграм-дивы, стиль которой она сама же определила как "кибербарокко". На пати съехался весь столичный бомонд, включая Филиппа Киркорова, Аллу Пугачёву и Максима Галкина**. По всей стране в честь юбилярши гремели салюты.

Как признавалась сама Ивлеева, мероприятие ей обошлось в 16 миллионов рублей, при этом тратились только собственные средства. Кроме того, тогда она пообещала сделать праздник ежегодным, поэтому похожего на прошедший "праздника" ожидать стоило.

Контролирующие органы уже давно держат Ивлееву в поле внимания: блогерша известна не только пафосными вечеринками, но и кричаще дорогими покупками. В частности, она неровно дышит к престижным авто: Chevrolet Camaro, Lamborghini Aventador, заряженным "геликам". На них она накатала сотни штрафов на сотни тысяч рублей. А этим летом ещё прикупила новенький паркетник Lamborghini Urus, стоимость которого сейчас доходит до 50 млн рублей.

В начале этого года финансовый успех Настюшки-опасности привлёк внимание со стороны ФНС, проверявшей законность деятельности богатых и успешных блогеров на фоне вскрывшихся миллиардных схем ухода от налогов "марафонщиц" Елены Блиновской и Лерчек.

Настя Ивлеева и её подруга детства Анна Самакова, ставшая владелицей фирмы "Ивлеева продакшн". Фото © VK / Анна Самакова

Тогда Ивлеева словно заранее знала о скором визите сотрудников налоговой: буквально накануне проверки она избавилась от своего самого "проблемного" и непрозрачного актива — рекламного агентства "Ивлеева продакшн", приносившего девушке сотни миллионов рублей. Его она переписала на подругу детства Анну Самакову, которая до этого была генеральным директором предприятия.

Чем известен клуб "Мутабор"

"Мутабор" — модный московский техно-клуб, расположенный в цехах бывшего завода на улице Шарикоподшипниковской — это в районе станции метро "Дубровка".

Техно-клуб Mutabor. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / muta.bor

Репутация у этого заведения сомнительная. В 2020 году туда нагрянули силовики из СОБРа и УМВД по контролю за оборотом наркотиков. Тогда они взяли клуб в оцепление, остановили вечеринку, проводили обыски, а гостей отправляли на сдачу анализов. Позже в Сети появились видео с телефонов, записанные во внутреннем дворе заведения, на них запечатлён полицейский с фонариком, собиравший с земли вещдоки и складывавший их в бумажный конверт.

Предприятие работает с марта 2018 года и официально наиболее прибыльным было в 2019 году, принеся своим владельцам более 30 млн рублей чистой прибыли. В следующем году бизнес показал многомиллионный убыток, и после этого его чистая прибыль не превышала 4,5 млн рублей.

Сейчас у клуба три владельца, каждый из них — персона как минимум известная. Фото © spark-interfax.ru

Кто владеет клубом

Владельцы у клуба интересные. Среди них есть Мария Данилова — старшая дочь бывшего табачного короля, миллионера из 90-х Михаила Данилова. Бросив торговлю отравой, он занялся открытием увеселительных заведений, и на сегодняшний день его имя связывают с работой около 20 известных столичных площадок. Впрочем, ночные клубы обычно записывались на дочь.

Ещё два соучредителя — известный промоутер и диджей Наталья Канаева, ставшая популярной в кругах любителей электронной музыки под фамилией Каплинская (она же dj Abelle), и её напарник по диджейскому дуэту Алексей Шелобков (dj Beekeeper).







Сегодня Шелобков — респектабельный бизнесмен и директор нескольких стратегических IT-проектов, имена учредителей которых засекречены в соответствии с законом № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

Одно из предприятий, возглавляемых им, — "Бюро 1440". Это российская космическая компания – разработчик и оператор низкоорбитальной спутниковой группировки связи 1440.space. Второе — Yadro — разрабатывает отечественные микропроцессоры и микроконтроллеры для российской промышленности.

* Движение ЛГБТ в России признано экстремистским. ** Внесён в список иноагентов.

Нужно ли наказывать Ивлееву и её гостей за голую вечеринку в разгар СВО? 0 Конечно, ведь они устроили это специально, чтобы задеть всех Нет. Это было частное мероприятие, они никому не мешали Артистов нужно наказать, запретив им выступать на новогодних концертах Мне нет никакого дела до участников этой вечеринки

Авторы Евгений Кузнецов