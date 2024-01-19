Алека Болдуина повторно обвинили в убийстве оператора на съёмках "Ржавчины"
Алек Болдуин на съёмках фильма "Ржавчина". Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alecbaldwininsta
Американский актёр Алек Болдуин вновь стал обвиняемым по делу об гибели кинооператора Галины Хатчинс в результате ЧП на съёмочной площадке фильма "Ржавчина". По данным Independent, исполнителю главной роли может грозить до 18 месяцев заключения, если окружной суд Нью-Мексико признает его виновным.
В издании напомнили, что в апреле 2023 года с Болдуина были сняты все обвинения. Однако на прошлой неделе это решение было пересмотрено большим жюри штата, где проходили съёмки. Адвокаты актёра Люк Никас и Алекс Спиро в ответ заявили, якобы с нетерпением ждут заседания суда, чтобы защитить подопечного.
Напомним, что в 2021 году Болдуин выстрелил из пистолета, который считал не заряженным, в сторону съёмочной команды при создании "Ржавчины". В результате несчастного случая оператор картины скончалась, а режиссёр получил ранения. Ответственность за произошедшее понёс координатор по безопасности картины Дэвид Холлс, который получил шесть месяцев условного заключения. Сам Болдуин вину в убийстве оператора признать отказывался. В апреле 2023 года с актёра сняли обвинения.