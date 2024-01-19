Алека Болдуина повторно обвинили в убийстве оператора на съёмках "Ржавчины"

Американский актёр Алек Болдуин вновь стал обвиняемым по делу об гибели кинооператора Галины Хатчинс в результате ЧП на съёмочной площадке фильма "Ржавчина". По данным Independent, исполнителю главной роли может грозить до 18 месяцев заключения, если окружной суд Нью-Мексико признает его виновным.

В издании напомнили, что в апреле 2023 года с Болдуина были сняты все обвинения. Однако на прошлой неделе это решение было пересмотрено большим жюри штата, где проходили съёмки. Адвокаты актёра Люк Никас и Алекс Спиро в ответ заявили, якобы с нетерпением ждут заседания суда, чтобы защитить подопечного.