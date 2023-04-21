С Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве оператора

С американского актёра Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве оператора на съёмочной площадке. Такое решение приняла прокуратура штата Нью-Мексико, сообщает ABC со ссылкой на адвокатов артиста.

"Мы удовлетворены решением снять обвинения с Алека Болдуина и призываем провести тщательное расследование трагического инцидента", — заявили они.