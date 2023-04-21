С Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве оператора
С американского актёра Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве оператора на съёмочной площадке. Такое решение приняла прокуратура штата Нью-Мексико, сообщает ABC со ссылкой на адвокатов артиста.
"Мы удовлетворены решением снять обвинения с Алека Болдуина и призываем провести тщательное расследование трагического инцидента", — заявили они.
А перед этим стало известно, что съёмки фильма "Раст" (или "Ржавчина") возобновляются. По данным СМИ, это часть мирового соглашения актёра с мужем погибшего оператора.
Напомним, трагедия на съёмочной площадке случилась в октябре 2021 года, когда актёр выстрелил из пистолета, который считал не заряженным. Пуля попала в двух человек. Режиссёр Джоэл Соуза был ранен в ключицу, а 42-летняя уроженка Украины Галина Хатчинс погибла. Позже помощник режиссёра признал наличие нарушений на съёмочной площадке, связанных с оружием. В феврале 2023 года Болдуину предъявили обвинение в непредумышленном убийстве. Потом его смягчили, актёру грозило наказание максимум в виде 18 месяцев тюрьмы. Вину в убийстве оператора Болдуин признать отказывался.
ТАСС / AP / Charles Sykes