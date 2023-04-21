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20 апреля, 22:17

С Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве оператора

С американского актёра Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве оператора на съёмочной площадке. Такое решение приняла прокуратура штата Нью-Мексико, сообщает ABC со ссылкой на адвокатов артиста.

"Мы удовлетворены решением снять обвинения с Алека Болдуина и призываем провести тщательное расследование трагического инцидента", — заявили они.

А перед этим стало известно, что съёмки фильма "Раст" (или "Ржавчина") возобновляются. По данным СМИ, это часть мирового соглашения актёра с мужем погибшего оператора.

Вынесен первый приговор по делу об убийстве на съёмках фильма "Раст"

Вынесен первый приговор по делу об убийстве на съёмках фильма "Раст"

Напомним, трагедия на съёмочной площадке случилась в октябре 2021 года, когда актёр выстрелил из пистолета, который считал не заряженным. Пуля попала в двух человек. Режиссёр Джоэл Соуза был ранен в ключицу, а 42-летняя уроженка Украины Галина Хатчинс погибла. Позже помощник режиссёра признал наличие нарушений на съёмочной площадке, связанных с оружием. В феврале 2023 года Болдуину предъявили обвинение в непредумышленном убийстве. Потом его смягчили, актёру грозило наказание максимум в виде 18 месяцев тюрьмы. Вину в убийстве оператора Болдуин признать отказывался.

Обложка ©

ТАСС / AP / Charles Sykes

Андрей Григорьев
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