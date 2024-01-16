Застыл в ужасе: Появилось видео с первой реакцией Болдуина на убийство оператора родом с Украины

Актёр Алек Болдуин испытал почти полный спектр эмоций: от шока до полного опустошения после новости о смерти оператора Галины Хатчинс, в которую он случайно выстрелил из заряженного пистолета на съёмках фильма.

В ролике запечатлён момент, когда следователь сообщил Болдуину о смерти оператора. В этот момент актёр схватился за голову и ещё долго оставался в таком положении.