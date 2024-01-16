Застыл в ужасе: Появилось видео с первой реакцией Болдуина на убийство оператора родом с Украины
В Сети появилось видео, на котором Болдуину впервые сообщили о смерти оператора
Актёр Алек Болдуин испытал почти полный спектр эмоций: от шока до полного опустошения после новости о смерти оператора Галины Хатчинс, в которую он случайно выстрелил из заряженного пистолета на съёмках фильма.
Актёру Алеку Болдуину впервые сообщили о гибели оператора. Видео © X (Бывший Twitter) / SkyNews
В ролике запечатлён момент, когда следователь сообщил Болдуину о смерти оператора. В этот момент актёр схватился за голову и ещё долго оставался в таком положении.
Напомним, трагедия на съёмочной площадке случилась в октябре 2021 года, когда актёр выстрелил из пистолета, который считал не заряженным. Пуля попала в двух человек. Режиссёр Джоэл Соуза был ранен в ключицу, а 42-летняя уроженка Украины Галина Хатчинс погибла. Позже помощник режиссёра признал наличие нарушений на съёмочной площадке, связанных с оружием. В феврале 2023 года Болдуину предъявили обвинение в непредумышленном убийстве. Потом его смягчили, актёру грозило наказание максимум в виде 18 месяцев тюрьмы. Вину в убийстве оператора Болдуин признать отказывался. В апреле 2023 года с актёра сняли обвинения.
X (Бывший Twitter) / SkyNews