Названы 5 молодых звёзд, которые придут на смену оскандалившимся Киркорову и Лолите Клаву Коку и Люсю Чеботину включили в список самых перспективных артистов России 19 января, 19:21 Названы пять звёзд младше 30 лет, которых можно считать перспективными в России. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

После скандальной "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой поубавилось число музыкантов, которых готовы слушать россияне. Кто из молодых артистов может занять место старых кумиров?

Одной из кандидаток является 26-летняя певица Mia Boyka (настоящее имя Мария Бойко). Она стала популярна после песни "Пикачу" и моментально заслужила внимание молодёжи, теперь певица создаёт взрослый серьёзный контент и совершенствует свои музыкальные навыки

Mia Boyka. Фото © Wikipedia / Okras

26-летняя Люся Чеботина имеет почти четыре миллиона прослушиваний. Она регулярно пополняет свой арсенал новыми композициями, а пробиться на вершину славы ей помог хит "Солнце Монако".

Люся Чеботина. Фото © Wikipedia / Okras

Третьим кандидатом можно считать Клаву Коку (Клавдия Высокова). У певицы почти три миллиона прослушиваний. Она с детства занимается музыкой и участвует в конкурсах. Сейчас артистке 27 лет. В 2019 году она подписала контракт с лейблом Black Star, что дало ей возможность спеть дуэтом со многими поп-звёздами, пишет kp.ru.

Клава Кока. Фото © Wikipedia / DubrouskayaP

Ещё одна восходящая звезда российской поп-сцены — 27-летний певец Jony (настоящее имя — Джахид Афраил оглы Гусейнли). Миллионы подростков влюбились в его песни "Комета" и "Никак". Сейчас музыкант пробует себя в телешоу и даёт сольные концерты, на которые трудно приобрести билеты.

И замыкает пятёрку Mary Gu (Мария Гусарова). О ней молодёжь узнала в 2018 году. Покорить музыкальные чарты девушка смогла песней "Не влюбляйся". Также у подростков популярен её трек "Косички". Сейчас Гусарова готовит свой новый альбом.

Mary Gu. Фото © Wikipedia / Okras

Напомним, скандальная "голая вечеринка" Анастасии Ивлеевой отгремела в одном из московских клубов в ночь на 21 декабря. Тусовка возмутила общественников и большинство россиян. Среди участников мероприятия были Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза и другие. У большинства артистов начались отмены концертов после вечеринки.

Авторы Татьяна Миссуми