Киркорова стёрли с афиши "Золотого граммофона"
Имя и фото Филиппа Киркорова убрали с афиши премии "Золотой граммофон – 2024"
Певец Филипп Киркоров. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Имя певца Филиппа Киркорова, который переживает не лучшие времена из-за скандала вокруг "голой вечеринки" блогерши Насти Ивлеевой, пропало с афиши музыкальной премии "Золотой граммофон". Мероприятие должно пройти 25 февраля в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.
В группе премии разместили обновлённую афишу, на которой отсутствуют имя и фото короля эстрады. При этом в предыдущем варианте, опубликованном в конце декабря, Киркоров составлял компанию Николаю Баскову, Сергею Лазареву, Ирине Дубцовой и Мари Краймбрери. Предположительно, артиста могли "стереть" из-за "голой вечеринки". Организаторы премии пока никак не прокомментировали эту ситуацию.
Напомним, 21 декабря Киркоров стал одним из участников мероприятия Насти Ивлеевой. Гости пришли на вечеринку в откровенных нарядах, которые сильно возмутили общественников. Киркоров заявил, что посетил тусовку, потому что обещал блогерше бартер, и вообще "ошибся дверью". Несмотря на это, певца призвали лишить звания народного артиста, а также убрали его из эпизода фильма "Иван Васильевич меняет всё" и вырезали из некоторых новогодних программ.