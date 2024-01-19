Киркорова стёрли с афиши "Золотого граммофона"

Имя певца Филиппа Киркорова, который переживает не лучшие времена из-за скандала вокруг "голой вечеринки" блогерши Насти Ивлеевой, пропало с афиши музыкальной премии "Золотой граммофон". Мероприятие должно пройти 25 февраля в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.

В группе премии разместили обновлённую афишу, на которой отсутствуют имя и фото короля эстрады. При этом в предыдущем варианте, опубликованном в конце декабря, Киркоров составлял компанию Николаю Баскову, Сергею Лазареву, Ирине Дубцовой и Мари Краймбрери. Предположительно, артиста могли "стереть" из-за "голой вечеринки". Организаторы премии пока никак не прокомментировали эту ситуацию.