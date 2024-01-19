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19 января, 10:10

Киркорова стёрли с афиши "Золотого граммофона"

Имя и фото Филиппа Киркорова убрали с афиши премии "Золотой граммофон – 2024"

Певец Филипп Киркоров. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Певец Филипп Киркоров. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Имя певца Филиппа Киркорова, который переживает не лучшие времена из-за скандала вокруг "голой вечеринки" блогерши Насти Ивлеевой, пропало с афиши музыкальной премии "Золотой граммофон". Мероприятие должно пройти 25 февраля в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.

В группе премии разместили обновлённую афишу, на которой отсутствуют имя и фото короля эстрады. При этом в предыдущем варианте, опубликованном в конце декабря, Киркоров составлял компанию Николаю Баскову, Сергею Лазареву, Ирине Дубцовой и Мари Краймбрери. Предположительно, артиста могли "стереть" из-за "голой вечеринки". Организаторы премии пока никак не прокомментировали эту ситуацию.

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Напомним, 21 декабря Киркоров стал одним из участников мероприятия Насти Ивлеевой. Гости пришли на вечеринку в откровенных нарядах, которые сильно возмутили общественников. Киркоров заявил, что посетил тусовку, потому что обещал блогерше бартер, и вообще "ошибся дверью". Несмотря на это, певца призвали лишить звания народного артиста, а также убрали его из эпизода фильма "Иван Васильевич меняет всё" и вырезали из некоторых новогодних программ.

Ян Поланин
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