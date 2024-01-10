Критик Соседов счёл Баскова идеальной заменой вырезанному из эфира Киркорову
Критик Соседов: Песни Киркорова в телевизионных передачах может исполнять Басков
Филипп Киркоров, Николай Басков. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
В России предложили замену певцу Филиппу Киркорову, которого вырезали из некоторых новогодних программ после нашумевшей "голой вечеринки" блогерши Анастасии Ивлеевой. Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что короля поп-эстрады запросто может заменить Николай Басков.
"Возьмите Киркорова, Лазарева, Баскова. Я не понимаю, чем они отличаются по репертуару. Песни Киркорова может петь Басков, те же песни Баскова может петь Лазарев. И они, в принципе, могут петь песни друг друга. Это всё обезличено. Можно ли себе представить раньше, чтобы песню из репертуара Зыкиной спела бы Пьеха? А песню из репертуара Пугачёвой спела Ротару? Это было невозможно", — подчеркнул эксперт в беседе с NEWS.ru.
Соседов дополнил, что зрители почти не думают о том, кого из звёзд вырезают из эфиров передач, так как подобные музыкальные программы давно превратились в белый шум. В настоящее время россияне охотнее запоминают разговоры из ток-шоу, например, с ведущим Андреем Малаховым.
Напомним, в ночь на 21 декабря в столичном клубе "Мутабор" состоялась "голая вечеринка", которую организовала Настя Ивлеева. Гости пришли в соответсвующий нарядах, которые едва прикрывали самые интимные места, а один из участников тусовки и вовсе заявился в одном носке, вот только надел он его не на ногу. Также среди посетивших мероприятие был и Филипп Киркоров, который, видимо, уже сильно об этом пожалел. Он заявил, что был на вечеринке Ивлеевой, потому что обещал блогерше бартер. Несмотря на это, его призвали лишить звания народного артиста. Позже даже оказался заблокирован его официальный сайт, а в фильме "Иван Васильевич меняет всё" певца заменили актёром Никитой Кологривым.