Критик Соседов счёл Баскова идеальной заменой вырезанному из эфира Киркорову

"Возьмите Киркорова, Лазарева, Баскова. Я не понимаю, чем они отличаются по репертуару. Песни Киркорова может петь Басков, те же песни Баскова может петь Лазарев. И они, в принципе, могут петь песни друг друга. Это всё обезличено. Можно ли себе представить раньше, чтобы песню из репертуара Зыкиной спела бы Пьеха? А песню из репертуара Пугачёвой спела Ротару? Это было невозможно", — подчеркнул эксперт в беседе с NEWS.ru.