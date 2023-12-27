Официальный сайт Филиппа Киркорова заблокировали
Певец Филипп Киркоров. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fkirkorov
Официальный сайт поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова заблокирован. При входе на экране пользователи видят сообщение об ошибке.
Так сейчас выглядит сайт певца Филиппа Киркорова. Фото © Скриншот LIFE / kirkorov.ru
Причина неполадок ресурса неизвестна. Сам исполнитель и его представители пока никак не прокомментировали ситуацию.
Ранее Лайф писал о скандале, который развернулся вокруг Киркорова. После юбилейного концерта Ани Лорак певец грубо оттолкнул охранника, у которого позднее диагностировали растяжение связок голеностопа. Он подал заявление в полицию, однако оно было отклонено. К слову, народному артисту России мог грозить арест на четыре месяца. А недавно исполнитель заглянул на скандальную вечеринку блогерши Анастасии Ивлеевой, однако спустя время оправдался за необдуманный визит.