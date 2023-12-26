Кричал и толкнул в спину: Охранник, которого Киркоров отправил в "нокаут", раскрыл подробности инцидента
Охранник, которого толкнул Киркоров, до сих пор лечится после падения со сцены
Охранник московского "Крокус сити холла" Александр Короткий, которого "нокаутировал" Филипп Киркоров, до сих пор восстанавливается после травмы. В беседе с "Царьградом" он признался, что за семь лет работы на площадке ни разу не видел подобного поведения со стороны звёзд.
Также Александр раскрыл подробности инцидента. По его словам, в тот день он был на посту на концерте Ани Лорак, а Киркоров сидел в зале. По окончании выступления певец захотел пройти за кулисы с группой людей, чтобы вручить подарки артистке.
"А у нас по правилам нельзя заходить за кулисы. Там травмоопасное оборудование. Мне надо это согласовать ... Я говорю: "Подождите минуту, я сейчас свяжусь со старшим смены, уточню этот вопрос". И по рации уже начал связываться, а он со спины, с криком: "Дай пройти", толкает меня в спину и проходит с людьми за кулисы", — пояснил охранник.
Что касается последствий падения, то, по словам Александра, начались осложнения: связки долго заживают, требуют хорошего курса лечения уколами и периодически опухают.
Напомним, нашумевшая ситуация развернулась после юбилейного концерта Ани Лорак. Киркоров грубо оттолкнул охранника, у которого позднее диагностировали растяжение связок голеностопа. Он подал заявление в полицию, однако оно было отклонено. К слову, народному артисту России мог грозить арест на четыре месяца.
ТАСС / "Бизнес Online" / Алексей Белкин