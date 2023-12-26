Кричал и толкнул в спину: Охранник, которого Киркоров отправил в "нокаут", раскрыл подробности инцидента

Охранник московского "Крокус сити холла" Александр Короткий, которого "нокаутировал" Филипп Киркоров, до сих пор восстанавливается после травмы. В беседе с "Царьградом" он признался, что за семь лет работы на площадке ни разу не видел подобного поведения со стороны звёзд.

Также Александр раскрыл подробности инцидента. По его словам, в тот день он был на посту на концерте Ани Лорак, а Киркоров сидел в зале. По окончании выступления певец захотел пройти за кулисы с группой людей, чтобы вручить подарки артистке.

"А у нас по правилам нельзя заходить за кулисы. Там травмоопасное оборудование. Мне надо это согласовать ... Я говорю: "Подождите минуту, я сейчас свяжусь со старшим смены, уточню этот вопрос". И по рации уже начал связываться, а он со спины, с криком: "Дай пройти", толкает меня в спину и проходит с людьми за кулисы", — пояснил охранник.