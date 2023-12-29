Актёр из "Слова пацана" снимется в фильме "Иван Васильевич меняет всё" из-за отмены Киркорова
Никита Кологривый сыграет Людовика XVI в фильме "Иван Васильевич меняет всё"
Актёр Никита Кологривый снимется в фильме "Иван Васильевич меняет всё". Он будет играть героя, которого до этого не было в сценарии, — Людовика XVI, сообщила телеведущая и продюсер Тина Канделаки.
Актёр Никита Кологривый на съёмках "Иван Васильевич меняет всё". Видео © t.me / Тина Канделаки
Сейчас фильм экстренно переснимают из-за певца Филиппа Киркорова, который ранее снимался в данной картине, однако после скандала с "голой вечеринкой" в "Мутаборе" блогерши Анастасии Ивлеевой был исключён из каста. С афиши новогодней комедии короля эстрады уже убрали.
Напомним, в ночь на 21 декабря в московском клубе "Мутабор" прошла скандальная "Почти голая вечеринка" Насти Ивлеевой, на которую раздетыми заявились многие звёзды, в том числе и Филипп Киркоров. Общественники пришли в ужас от тусовки и потребовали проверить блогершу на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. При этом Ивлеева заявила, что не видит в вечеринке ничего "бесовского", а после анонсировала второй день, куда нагрянули силовики и устроили в клубе обыск, изъяв документацию.
В итоге участников этого "непотребства" призвали окропить мирамистином, а исполнителя песни "Роза чайная" даже предложили лишить звания народного артиста. При этом певица Слава напомнила о свирепствующем гриппе, заявив, что лучше одеваться потеплее. Особое внимание она обратила на Киркорова, который пришёл "аж с катетером на руке" на случай, если при взгляде на чужие попы ему "нехорошо станет".
"Слово пацана. Кровь на асфальте", режиссёр Жора Крыжовников, сценаристы Жора Крыжовников, Андрей Золотарёв / kino-teatr.ru