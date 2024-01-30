Опасные даты: Когда в феврале 2024-го нужно быть особенно осторожным

Полторы недели праздников, постепенный возврат в рабочий режим, и вот уже второй месяц года не за горами. Строить планы, зная, в какие дни стоит быть настороже, можно увереннее и легче. В феврале несколько опасных дат, когда стоит поберечь себя и близких. Лайф выяснил, в какие дни лучше не планировать ничего серьёзно, а в какие — смело рисковать. Встречайте небольшую подсказку, которая сильно упростит вам жизнь.

1, 2, 3, 4 февраля — эти дни не подойдут для сдачи экзаменов, зубрёжки и повторения пройденного, постарайтесь по возможности сделать это позже. Большинство экзаменов у студентов уже позади, поэтому лучше отдохнуть от учёбы.

Самые неудачные дни февраля — когда стоит быть осторожным. Фото © Shutterstock

3, 12, 21 февраля — в эти три дня очень важно не быть эгоистами. "Если вы проявите тепло к окружающим, то сможете увидеть, какую радость они подарят вам в ответ", — рассказывает нумеролог Ирина Лидерман.

4, 13, 22 февраля — будьте особенно аккуратны в общении. В этот период могут возникать недопонимание между людьми и раздражение на ровном месте, что может привести к конфликтам.

7, 16, 25 февраля — будьте аккуратны с деньгами. Направьте фокус на финансовую грамотность: не транжирьте, ведите дневник расходов и копите дельту — разницу между доходами и расходами.

Нумерологический календарь неудач: когда в феврале 2024 года ждать чёрной полосы. Фото © Shutterstock

9, 18, 27 февраля — в эти дни вас может напугать страх неизвестности. По словам нумеролога, здесь всё будет развиваться по вашей готовности: если занимаетесь саморазвитием, всё получится легко. "И идеи появятся, и путь к их реализации тоже буквально выстроится сам. Если вы идёте обратной дорогой, то и результаты будут менее радужными", — рассказывает Лайфу Ирина Лидерман.

10 и 24 февраля — не принимайте ответственных решений, лучше подождите пару дней. Тогда всё решится само: это лучше, чем форсировать события.