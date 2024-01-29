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29 января, 13:31

Почему постоянно перегорает лампочка: приметы и тайные знаки из фэншуй

Если в доме часто гаснет свет, а приход электрика не меняет ситуацию, стоит задуматься над другой причиной. Может, дело в вас? Или в энергетике дома? Какие знаки подаёт вечно перегорающая лампочка?

Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

Как рассказывают знатоки и мастера фэншуй, то такое поведение лампочки может говорить, что жильцы "гребут не в то русло". По словам специалиста, электричество часто ассоциирует с личной энергией жильцов. И, если напряжение часто скачет, работает с перебоями и заставляет лампочки гаснуть, это плохой знак.

Он может расшифровываться как то, что человек слишком много работает, уделяет мало времени отдыху и расслаблению. Но иногда знак о постоянно мигающей и перегорающей лампочке может говорить и о чём-то хорошем. Например, что кто-то из жильцов вступает в переходный период жизни.

Почему в квартире часто мигает и перегорает лампочка — знаки и намёки судьбы. Фото © Shutterstock

Почему в квартире часто мигает и перегорает лампочка — знаки и намёки судьбы. Фото © Shutterstock

"Москве 24" таролог и эксперт по фэншуй и бацзы Елена Скуратова рассказывает следующее: "Тревожным сигналом бывает и вечный беспорядок в доме. Иногда он говорит о серьёзных нерешённых проблемах и означает, что человек не контролирует своё жилище, потому что в глубине души он и самого себя не контролирует".

Но есть ещё и такой тип людей, кто держит жилище в беспорядке. Энергия хаоса, рождающаяся в вечном беспорядке и попытках за мусором отгородиться от мира, заставляет лампочку перегорать. Такие люди не любят приглашать к себе в дом, не позволяют приблизиться и наладить общение. Наверняка и лампочку редко меняют.

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Елизавета Терешкова
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