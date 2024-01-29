Эти ужасные боссы в истории заставят вас сказать спасибо своему: 10 примеров ада на земле

Работа бывает разной: отличной, хорошей и... просто ужасной. Мы собрали истории от людей, которым пришлось столкнуться с самыми нелепыми и трудными ситуациями в их карьере. От нечестных боссов до абсурдных правил — эти истории показывают, что иногда рабочее место может превратиться в настоящую пытку.

"Я работала в пивоварне-ресторане, и один из постоянных посетителей схватил меня за попу на глазах у владельца заведения. Я тут же оттолкнула его, а начальник схватил меня за руку и утащил в свой офис, говоря: "Не смей так обращаться с моими клиентами". Я уволилась в тот же момент. Мне тогда было 21, и я не знала, что делать", — Fivedayshangovers.

Токсичные рабочие места: личные истории от людей, которые все видели. Фото © Shutterstock

"На предыдущей работе я закрыл крупную сделку и ждал приличный бонус. Через неделю выяснилось, что клиент якобы "не мой", и бонус достался другому сотруднику, который был родственником босса и ничего для этого не сделал", — h1r0ll3r.

"Я устроился в продуктовый магазин, ясно обозначив своё расписание в колледже, но менеджер расписал меня на работу во время всех занятий на первой неделе. Когда я сказал, что это невозможно, он предложил мне бросить учёбу. Я ушёл сразу", — Yousoggyyojimbo.

"Однажды мне сказали, что я больше не могу вздыхать на работе", — Shellybean42.

Когда работа превращается в абсурд: реальные истории от бывших сотрудников. Фото © Freepik

"Новое руководство начало забирать мои комиссионные и пыталось изменить условия контракта. Последней каплей стало то, что они начали забирать чаевые, утверждая, что деньги предназначены не для сотрудников, а для босса", — PM_ME_THIGHS_N_BUTTS.

"На моей первой работе посудомойщиком владельцы были жадными. Они ругали меня за то, что я вылил остатки соуса в конце дня, вместо того чтобы перелить его обратно. После истерики владельца я уволился на месте", — AkuraPiety.

"Меня выругали за опоздание на две минуты. В ответ я уволился во время занятой смены, оставив менеджера одного. Он угрожал мне убийством", — thisisnotreallifetho.

Не поверите, что случилось на работе: самые нелепые и удивительные рассказы сотрудников. Фото © Freepik / Drazen Zigic

"Мой коллега перешёл на другую должность, а я остался один за двоих. Когда я спросил о замене, мне сказали, что никого не наймут и я должен делать всё сам. Через две недели я уволился, а через два месяца они наняли троих на моё место", — Age-Zealousideal.

"Меня пытались заставить подписать "реорганизацию системы начисления зарплаты", что означало огромное сокращение и действовало задним числом на 90 дней. Я ушёл, оставив документы и их там", — whatrobbysaid.

Шокирующие рабочие истории: когда начальник переходит все границы. Фото © Freepik

"Я работала кассиром в крупном магазине электроники. У меня была сломана нога, ходила в гипсе, но мне не разрешили сидеть на стуле у кассы, потому что это "выглядело непрофессионально". Я уволилась", — thingamajiggly.