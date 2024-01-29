Большая распродажа в киберпонедельник — 7 лайфхаков, чтобы покупать с выгодой Киберпонедельник-2024 — грандиозная онлайн-распродажа, проходящая в конце января. Когда в этом году будет киберпонедельник, что это в принципе такое и как покупать выгодно — подробнее читайте на Life.ru. 28 января, 21:01 Киберпонедельник в России будет проводиться интернет-магазинами 29 января 2024 года. Фото © Freepik

Приобрести нужные (и не очень) вещи по выгодной цене можно в конце января, когда интернет-магазины соревнуются в предоставлении самых больших скидок. В это время наступает особый день — киберпонедельник.

Давайте же разберёмся, что это за явление, какого числа оно проходит и как не потратить лишнее во время распродаж.

Что такое киберпонедельник

Киберпонедельник — это ежегодная акция, которую интернет-магазины организуют с большим размахом и медийной поддержкой. Она предназначена прежде всего для онлайн-торговли, как следует из самого названия. В период этой распродажи можно приобрести товары со значительными скидками.

Риск нарваться на мошенников или стать жертвой недобросовестных маркетологов в киберпонедельник возрастает многократно. Фото © Freepik / diana.grytsku

Кто участвует?

Список магазинов и компаний, участвующих в онлайн-распродаже, поистине широкий. Киберпонедельник объединяет буквально все торговые площадки, занятые в интернет-торговле. Очень часто распродажу проводят не только популярные маркетплейсы, но и официальные сайты производителей. И нередко за вывеской распродажи может скрываться всего лишь уловка, призванная заставить покупателей расстаться со своими деньгами.

Какого числа проходит киберпонедельник

В России киберпонедельник не связан с "чёрной пятницей", как в странах Европы и США, и проходит в другое время. В 2024 году, например, распродажи начнутся 29 января и продлятся до 1 февраля, однако конкретные даты в разных магазинах могут различаться. Кстати, ноябрьские распродажи, которые проводятся 11.11 во Всемирный день шопинга, более популярны в нашей стране, чем киберпондельник. Объясняется это с экономической точки зрения просто: в ноябре люди покупают новогодние подарки для близких и вообще начинают готовиться к череде долгих праздников, и у них есть на это деньги. А вот в январе покупательская способность россиян снижена: новогодние каникулы сказываются на сумме аванса, то есть оплаты за первую половину месяца. Поскольку она серьёзно сокращается за счёт нерабочих дней, аванс в январе обычно маленький. Словом, участвовать в распродаже многим россиянам попросту не на что.

7 лайфхаков для выгодных покупок

Чтобы не истратить все деньги на масштабной онлайн-распродаже в январе, придерживайтесь этих семи простых лайфхаков.

В период распродаж нужно сохранять "холодную голову" и помнить, как нас обманывают в киберпонедельник. Фото © Freepik

Лайфхак № 1 — список покупок

Самое главное — составить список покупок. Часто люди соблазняются большими скидками и покупают ненужные вещи, тратя деньги зря.

Замечали пометку "с этим товаром покупают"? Это классический способ увеличить средний чек. Покупатель уже определился с товаром, но вдогонку ему предлагают купить ряд сопутствующих, да ещё и по дружелюбным ценам, чтобы жаба за импульсивную покупку "не съела совесть" Интернет-маркетолог, партнёр "Битрикс 24" Елена Полисадова

Лайфхак № 2 — отслеживание цен

После составления списка покупок начните отслеживать цены. Продавцы часто используют психологические приёмы, завышая цены на 80%, а затем снижая до 75%. При этом покупателю говорят только о скидке в 75%, но на самом деле он даже переплачивает. Поэтому следить за ценами лучше начинать ещё до начала распродажи.

Лайфхак № 3 — условия возврата и обмена

Тщательно прочитайте условия обмена, возврата и гарантии. Во время скидок можно пропустить мелкий шрифт, который требует отправлять товар на обмен или возврат за свой счёт.

Не нужно радоваться скидкам в 40, 50 и более процентов. Достаточно присмотреться к зачёркнутой первоначальной цене, чтобы понять, что она завышена в два-три раза, и после применения большой скидки фактическая цена окажется почти неотличимой от той, по которой аналогичный товар предлагается в офлайн-магазинах. Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский

Лайфхак № 4 — сравнение цен

Сравните цены в разных интернет-магазинах. В период распродаж разница, особенно на дорогостоящие товары, может быть существенной. Но здесь стоит сразу изучить условия доставки. Если она платная, то её стоимость может перекрыть размер скидки, которую предлагает продавец для самого товара.

Сталкивались с тем, что видите один и тот же товар, но с разными ценами от разных поставщиков? Суть этой популярной системы заключается в том, что сначала отображается дорогой товар, а потом уже тот, что дешевле. На некоторых маркетплейсах есть отдельный блок, где объединены одни и те же продукты с разной стоимостью. Поэтому, прежде чем пополнять корзину, лучше пробежаться по товарной ленте вниз. Интернет-маркетолог, партнёр "Битрикс 24" Елена Полисадова

Лайфхак № 5 — отзывы

Прочитайте отзывы о товаре, чтобы не покупать кота в мешке, но опираться нужно на проверенные площадки. Очень часто положительные отзывы на сайтах-отзовиках "заказывают" сами продавцы и производители. Сегодня это уже целый бизнес.

Лайфхак № 6 — промокоды, купоны и кешбэк

Если у вас есть купон на скидку или промокод за пользование сервисом, то киберпонедельник — прекрасная возможность, чтобы воспользоваться привилегиями. Если в обычное время акции и промокоды обычно не суммируются, то в период распродаж можно получить выгоду из-за уже сниженной стоимости самого товара. Сэкономить дополнительные средства помогает банковский кешбэк. Изучите, с какими приложениями и магазинами сотрудничает ваш банк, оплатите покупку картой, и по итогам месяца часть денег от покупки вернётся на ваш счёт.

Узнайте у вашего банка, как получать кешбэк от покупок в Интернете. Фото © Marymarkevich / Freepik

Лайфхак № 7 — наберитесь терпения

Порой получить максимальную выгоду можно в том случае, если набраться терпения и подождать, когда "распродажные страсти" утихнут. Часто уже через пару дней после разрекламированной акции можно найти товары в интересующей вас категории по гораздо более выгодным ценам. Если речь идёт, к примеру, о косметике, а не об электронике или книгах, здесь у продавца есть дополнительный стимул всеми способами реализовать продукцию — это сроки годности. Всё, что не было продано на распродаже, будут всё равно пытаться всучить покупателю и, соответственно, снижать цены.

Авторы Андрей Ананьев