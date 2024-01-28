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28 января, 16:00

Топ-5 предметов мебели из СССР, которые делали на века

"Дорого и богато" — под таким девизом мечтал обставить мебелью свою квартиру каждый советский человек. Какая же входила в топ-5 советского гражданина и в чём состояла её главная особенность?

"Дорогая и богатая" квартира времён СССР была непременно заставлена мебелью. Ведь в те времена люди понимали богатство как "обладание большим количеством вещей", а хорошие вещи, в том числе мебель, были дефицитом. При этом мебельщики не уделяли особого внимания эстетическим характеристикам. Считалось, что главное — прочность, добротность и длительный срок службы. Расскажем обо всём подробнее.

В топ-5 мебели времён СССР входили полированная стенка, сервант, стол-книжка, венский стул и диван "Новинка". Стать обладателем полного комплекта этих предметов — в этом состоял предел интерьерных мечтаний среднестатистического советского человека.

1. Стенка

Фото © ТАСС / Христофоров Валерий

Фото © ТАСС / Христофоров Валерий

Изготавливали стенки преимущественно из лиственных пород древесины, которые отличались прочностью и долговечностью. В наши дни "советская" стенка уступает место открытым полкам и облегчённым модульным системам, создающим чувство простора и делающим интерьер более воздушным.

Пожалуй, самый вместительный вариант корпусной мебели, популярный и по сей день.

Михаил Глотов

Консультант по изготовлению мебели на заказ, специалист по управлению проектами

Пожалуй, самый вместительный вариант корпусной мебели, популярный и по сей день.
Пожалуй, самый вместительный вариант корпусной мебели, популярный и по сей день.

2. Сервант

В XV веке золотая и серебряная посуда, статуэтки и прочие предметы роскоши перебрались из сундуков в шкафы — серванты (буфеты). Сегодня мы по-прежнему приобретаем стильные сервизы, однако уже не склонны выставлять их напоказ, поэтому серванты не слишком востребованы, хотя и встречаются в больших жилых пространствах, кафе и ресторанах.

3. Стол-книжка

  • Фото © ТАСС / Олег Пороховников
    Фото © ТАСС / Олег Пороховников
  • Фото © Shutterstock
    Фото © Shutterstock

Фото © ТАСС / Олег Пороховников

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"Стол-книжка любимый предмет мебели в нашей стране, не утративший актуальности по сей день", рассказывает Лайфу консультант по изготовлению мебели на заказ, специалист по управлению проектами Михаил Глотов. Благодаря раскладной конструкции в сложенном виде стол занимает мало места, а при необходимости имеет вместимость до десяти человек.

4. Диван "Новинка"

Это прототип современного дивана-книжки, характерный для малометражного массового жилья в СССР.

Михаил Глотов

Консультант по изготовлению мебели на заказ, специалист по управлению проектами

Это прототип современного дивана-книжки, характерный для малометражного массового жилья в СССР.
Это прототип современного дивана-книжки, характерный для малометражного массового жилья в СССР.

Впрочем, даже в просторных квартирах люди предпочитали спать на таком диване, ведь он позволял буквально одним приёмом превратить спальню в гостиную и наоборот.

5. Венский стул

Фото © ТАСС / Юрий Бармин, Лев Портер

Фото © ТАСС / Юрий Бармин, Лев Портер

Созданный в Европе, прославился уникальной технологией сгибания древесины путём её вываривания в масле. При этом стул был удивительно прочным и лёгким. Многие мебельные марки до сих пор производят собственные версии знаменитого венского стула.

6 самых вредных, но обожаемых лакомств из СССР, после которых прощались с зубами
6 самых вредных, но обожаемых лакомств из СССР, после которых прощались с зубами
Обложка ©

ТАСС / Юрий Венделин, Виктор Рудько

Ольга Годуненко
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