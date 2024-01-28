Топ-5 предметов мебели из СССР, которые делали на века
"Дорого и богато" — под таким девизом мечтал обставить мебелью свою квартиру каждый советский человек. Какая же входила в топ-5 советского гражданина и в чём состояла её главная особенность?
"Дорогая и богатая" квартира времён СССР была непременно заставлена мебелью. Ведь в те времена люди понимали богатство как "обладание большим количеством вещей", а хорошие вещи, в том числе мебель, были дефицитом. При этом мебельщики не уделяли особого внимания эстетическим характеристикам. Считалось, что главное — прочность, добротность и длительный срок службы. Расскажем обо всём подробнее.
В топ-5 мебели времён СССР входили полированная стенка, сервант, стол-книжка, венский стул и диван "Новинка". Стать обладателем полного комплекта этих предметов — в этом состоял предел интерьерных мечтаний среднестатистического советского человека.
1. Стенка
Фото © ТАСС / Христофоров Валерий
Изготавливали стенки преимущественно из лиственных пород древесины, которые отличались прочностью и долговечностью. В наши дни "советская" стенка уступает место открытым полкам и облегчённым модульным системам, создающим чувство простора и делающим интерьер более воздушным.
Пожалуй, самый вместительный вариант корпусной мебели, популярный и по сей день.
2. Сервант
В XV веке золотая и серебряная посуда, статуэтки и прочие предметы роскоши перебрались из сундуков в шкафы — серванты (буфеты). Сегодня мы по-прежнему приобретаем стильные сервизы, однако уже не склонны выставлять их напоказ, поэтому серванты не слишком востребованы, хотя и встречаются в больших жилых пространствах, кафе и ресторанах.
3. Стол-книжка
"Стол-книжка — любимый предмет мебели в нашей стране, не утративший актуальности по сей день", — рассказывает Лайфу консультант по изготовлению мебели на заказ, специалист по управлению проектами Михаил Глотов. Благодаря раскладной конструкции в сложенном виде стол занимает мало места, а при необходимости имеет вместимость до десяти человек.
4. Диван "Новинка"
Это прототип современного дивана-книжки, характерный для малометражного массового жилья в СССР.
Впрочем, даже в просторных квартирах люди предпочитали спать на таком диване, ведь он позволял буквально одним приёмом превратить спальню в гостиную и наоборот.
5. Венский стул
Фото © ТАСС / Юрий Бармин, Лев Портер
Созданный в Европе, прославился уникальной технологией сгибания древесины путём её вываривания в масле. При этом стул был удивительно прочным и лёгким. Многие мебельные марки до сих пор производят собственные версии знаменитого венского стула.
ТАСС / Юрий Венделин, Виктор Рудько