"Образ будущего": Эксперт объяснил, как подростку определиться с профессией

Сейчас молодое поколение взрослеет позже, а от обилия возможностей зачастую не может определиться, кем хочет быть. На что нужно опираться подростку при выстраивании жизненной траектории, рассказал предприниматель, эксперт в области развития человека Евгений Мурик.

"Стоит опираться на какой-то образ будущего, который у человека может состоять в голове, и он не состоит только из картинки какой-то одной части своей жизни. В детстве у нас была возможность фантазировать о будущем, что я хочу делать, и это прекрасный навык, потому что он помогает выстраивать определённые образы. От этого и происходит образование", — отметил он в эфире радио "Комсомольская правда".

Эксперт посоветовал распланировать свою жизнь на несколько лет вперёд, чтобы понять, чего хочется в будущем как в профессиональном и финансовом плане, так и личном. Выстроенные в голове картинки подскажут, что для этого надо сделать.

"В Советском Союзе было всё достаточно понятно. Нужно было работать, государство давало машины, квартиры, какой-то карьерный рост — ты знал, что будет с тобой через 10–15 лет, если ты будешь спокойно работать. А сейчас каждый человек может на 180 градусов изменить траекторию своей жизни и столько предложений на рынке существует, чтобы изменения эти произошли, что становится иногда страшновато", — заключил Мурик.