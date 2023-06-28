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28 июня, 06:00

10 примеров креативной рекламы, которая обеспечит вашему бизнесу успех

В мире маркетинга есть множество способов, которые позволяют выделиться из толпы и привлечь внимание потенциальных клиентов. Собрали 10 примеров классной рекламы с российских улиц.

Как же наши маркетологи любят креативную рекламу! Конечно, часто из этого ничего хорошего не получается, однако есть и очень приятные примеры. Рассмотрим десять примеров, когда компании решили скреативничать и ничуть не пожалели.

"Хороший юмор, как и хорошие окна, продлевает жизнь", — PROKREATIW.

Фото © Vk / Татьяна Калугина

Фото © Vk / Татьяна Калугина

"Наша служба и опасна, и трудна...⁠⁠" Bublicheck.

Фото © Pikabu / Bublicheck

Фото © Pikabu / Bublicheck

"Идеальной рекламы не существует... Ан нет, это она!" Miss.Freeman.

Фото © Pikabu / Miss.Freeman

Фото © Pikabu / Miss.Freeman

"Реклама салона оптики⁠⁠", — DritterSeptember.

Фото © Pikabu / DritterSeptember

Фото © Pikabu / DritterSeptember

"На "газели" увидел сегодня такую рекламу", — RussianSancho.

Фото © Pikabu / RussianSancho

Фото © Pikabu / RussianSancho

"Реклама с юмором⁠⁠", — NVladimir.

Фото © Pikabu / NVladimir

Фото © Pikabu / NVladimir

"Серый и дождливый четверг. Приехал с работы в родной посёлок и внезапно увидел такой шедевр! Спасибо. Подняли настроение", — psychozzzzz.

Фото © Pikabu / psychozzzzz

Фото © Pikabu / psychozzzzz

"Где-то в зоомагазине...⁠⁠" dan96.

Фото © Pikabu / dan96

Фото © Pikabu / dan96

"Креативная реклама⁠⁠", — bvfgg.

Фото © Pikabu / bvfgg

Фото © Pikabu / bvfgg

"Добрый Михаил", — EvaLand.

Фото © Pikabu / EvaLand

Фото © Pikabu / EvaLand

10 уморительных объявлений, глядя на которые задаёшься вопросом: "Да что тут такое происходит?!"

10 уморительных объявлений, глядя на которые задаёшься вопросом: "Да что тут такое происходит?!"

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Pikabu / DritterSeptember

Сергей Трофимов
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