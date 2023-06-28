10 примеров креативной рекламы, которая обеспечит вашему бизнесу успех
В мире маркетинга есть множество способов, которые позволяют выделиться из толпы и привлечь внимание потенциальных клиентов. Собрали 10 примеров классной рекламы с российских улиц.
Как же наши маркетологи любят креативную рекламу! Конечно, часто из этого ничего хорошего не получается, однако есть и очень приятные примеры. Рассмотрим десять примеров, когда компании решили скреативничать и ничуть не пожалели.
"Хороший юмор, как и хорошие окна, продлевает жизнь", — PROKREATIW.
Фото © Vk / Татьяна Калугина
"Наша служба и опасна, и трудна..." — Bublicheck.
Фото © Pikabu / Bublicheck
"Идеальной рекламы не существует... Ан нет, это она!" — Miss.Freeman.
Фото © Pikabu / Miss.Freeman
"Реклама салона оптики", — DritterSeptember.
Фото © Pikabu / DritterSeptember
"На "газели" увидел сегодня такую рекламу", — RussianSancho.
Фото © Pikabu / RussianSancho
"Реклама с юмором", — NVladimir.
Фото © Pikabu / NVladimir
"Серый и дождливый четверг. Приехал с работы в родной посёлок и внезапно увидел такой шедевр! Спасибо. Подняли настроение", — psychozzzzz.
Фото © Pikabu / psychozzzzz
"Где-то в зоомагазине..." — dan96.
Фото © Pikabu / dan96
"Креативная реклама", — bvfgg.
Фото © Pikabu / bvfgg
"Добрый Михаил", — EvaLand.
Фото © Pikabu / EvaLand
Pikabu / DritterSeptember