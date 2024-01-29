Как беглых звёзд — Галкина, Моргенштерна и "Би-2" — начали гонять в других странах Единственным спасением для беглых российских звёзд было выступление в странах, которые облюбовали релоканты. Теперь всё меняется: ОАЭ и Бали закрыли въезд для Максима Галкина*, в Таиланде отправили в участок группу "Би-2" за нелегальную работу. Кого ещё начали отменять? 28 января, 21:41 Группа "Би-2", Максим Галкин, рэпер Моргенштерн. Коллаж © LIFE. Фото © T.me / b2band, © maxgalkin.ru, © YouTube / MORGENSHTERN

Пустеющий гастрольный график Галкина*

Большие неприятности у юмориста Максима Галкина*, кажется, только начинаются. Кроме штрафа в размере 2,4 миллиона рублей, наложенного на него властями ОАЭ, и отмены выступлений в Казахстане теперь его не пускают и в страны Юго-Восточной Азии. В январе были сорваны выступления в Таиланде, а в минувшие выходные стало известно, что не будет концерта на Бали.

Пограничные власти Индонезии не пустили пародиста в страну, несмотря на наличие рабочей визы. Как думает сам Галкин*, всё из-за просьбы "Правительства РФ не впускать на Бали". Якобы ему даже показали копию письма, но сфотографировать её почему-то отказались.

После неудачи с концертом на Бали Максим Галкин* почему-то обиделся на СМИ. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru

— Вбросы, что это какая-то позиция Правительства Индонезии, смехотворны, потому что они меня просто не знают. Им гораздо спокойнее удовлетворить просьбу РФ, чем разбираться в вопросах какого-то одного отдельно взятого им неизвестного артиста, — сообщил русофоб.

Раздосадованный юморист ближайшим рейсом вылетел в Европу, и теперь ему предстоит серьёзно подумать о своих доходах, так как, как недавно пророчески сказал его коллега — такой же пострадавший от отмены концертов в Таиланде иноагент Руслан Белый*, — "пространство для выступлений всё сужается".

До осени у артиста запланировано аж 40 концертов, однако, если всмотреться в их географию, 30 из них — три четверти! — это страны Прибалтики и Израиль. Штучные выступления в Чехии, Словакии, Сербии и микротур по Австралии. В отличие от прошлых лет, на гастрольной карте больше нет стран Западной Европы, США, а также ОАЭ, Индонезии и Таиланда и даже Турции, где традиционно много русскоязычных мигрантов и туристов и где до сих пор билеты на заезжих артистов раскупались на ура.

Билеты на концерты Галкина* теперь покупают разве что в Прибалтике. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru

Как "Би-2" провалились в Таиланде

За несколько дней до инцидента с Галкиным* в неприятности попали музыканты группы "Би-2". Рокеров на Пхукете задержала туристическая полиция Таиланда. Оказалось, туда на гастроли (видимо, в целях экономии) группа приехала по туристической визе.

В итоге суд обязал каждого из участников рок-группы "Би-2" выплатить штраф в размере трёх тысяч батов (7,4 тысячи рублей по текущему курсу) за выступление на концерте без разрешения на работу.

Сами музыканты утверждают, что их концерты в Таиланде проходили официально и с привлечением местных организаторов, а задержали их якобы из-за неправильно оформленных документов.

Похоже, Руслан Белый* так и не предупредил "Би-2", что в Таиланд ездить больше не стоит. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / levab2

По данным телеграм-канала SHOT, музыканты до сих пор находятся в центре задержания миграционной полиции на Пхукете. "Би-2" ждут, когда их переведут в Бангкок, откуда группа будет депортирована. Примечательно, что за помощью в российское консульство никто из членов команды не обратился. Среди артистов — граждане РФ, Австралии и Израиля.

В России "Би-2" уже давно требуют признать спонсорами терроризма и изменниками и отобрать у них всё имущество, находящееся в российской юрисдикции. Всё из-за признаний Лёвы* в том, что он покупает транспорт для Украины, и публичных обещаний финансировать ВСУ до конца СВО.

Афиша группы на этот год заметно поредела — до 1 сентября всего восемь концертов и как минимум два из них теперь под большим вопросом. Это выступление в Казахстане и — 17 февраля — в Дубае. Возможно, там "Би-2" откажут так же, как и Максиму Галкину*.

Кто-то из музыкантов "Би-2" сфотографировал условия, в которых сейчас содержат группу. Фото © T.me / b2band

Почему Моргенштерн* остался без "второй родины"

Рэпер Моргенштерн*, уже несколько лет живущий в Дубае, недавно выезжал из ОАЭ, чтобы обновить документы для законного пребывания в стране. На минувшей неделе музыкант попытался вернуться, однако его развернули прямо в местном аэропорту.

По данным телеграм-каналов, ему запретили въезд из-за нарушения ковидных ограничений на концертах, пьяных тусовок, курения на сцене, мата и аморальных публикаций в соцсетях. Якобы местные правоохранители неоднократно штрафовали и предупреждали музыканта о возможных последствиях, однако понимания со стороны Моргенштерна так и не добились.

Сейчас Алишер Моргенштерн* отсиживается на Бали, куда его пока ещё пускают, и жалуется своим подписчикам в "Ютубе" на "злых людей", позавидовавших его успеху. Рэпер рассказал, как покупал в Дубае недвижимость, премиальное купе Bentley Continental GT, "открыл бизнесы" и теперь вынужден думать, что с этим делать.

Пока Алишер Моргенштерн* общается с поклонниками, находясь на Бали, но в планах у музыканта — покорить США. Фото © YouTube / MORGENSHTERN

Кроме того, музыкант записал официальное обращение к властям ОАЭ с просьбой пустить его в страну, ведь он инвестировал в неё деньги и вообще считает Дубай своей второй родиной. И обратился к американскому бизнесмену Илону Маску, которому заявил о своём желании покинуть Землю, и попросил отправить его на Марс.

Впрочем, в благополучный исход дела Моргенштерн* и сам не верит. Сейчас он строит планы на США, где, как искренне считает, уже вскоре станет суперзвездой. Похоже, рэпер ещё не в курсе событий вокруг Техаса и балансирования страны на грани гражданской войны.

Почему Михаила Шаца* выгнали с Бали

Одним из первых, кто публично попал под каток наведения порядка с нарушителями миграционного законодательства в странах Юго-Восточной Азии, стал беглый российский комик Михаил Шац*. В марте 2023 года Миграционная служба Индонезии экстрадировала его с острова Бали, куда артист приехал из Израиля подзаработать концертом.

Выяснилось, что он не оформил специальную визу, которая бы позволила ему работать в стране. После разбирательств в полиции Шаца выслали обратно в Тель-Авив первым же рейсом. Инцидент на райском острове стал первым звоночком для сбежавших из России артистов: многие из них отправляются в "чёс" по странам по обыкновенным туристическим визам.

Михаил Шац: я — не русский человек. Фото © YouTube / "Осторожно: Собчак"

На новой родине Шац живёт так себе — в съёмном жилье вместе с дочерью. С отъезда постоянно давал концерты, чтобы заработать. Но если раньше его гастрольные планы выглядели внушительно (даже несмотря на то, что позже выступления отменялись из-за непроданных билетов), то нынешний год пока выглядит очень бледно.

На сайтах-афишах Лайф нашёл всего четыре мероприятия с комиком. Их локация более чем ожидаемая — никакой Юго-Восточной Азии или арабских стран — Израиль, Грузия, Германия.

На новой родине Шац участвует в двух спектаклях в марте. Его напарником по сцене будет ещё один беглый артист-иноагент — Анатолий Белый*. Стоимость билетов на представления — четыре-пять тысяч рублей. В апреле комик на один день должен заехать в Берлин со своим стендапом. Стоимость посещения от 33 до 66 евро, но, судя по онлайн-кассе, ни один билет ещё не продан.

В феврале комик заедет в Тбилиси, за последние три года ставший традиционным местом сбора русофобствующих артистов. Комик выступит в одном из столичных баров, в котором публику обычно развлекают неизвестные беглые российские комедианты. По сравнению с их выступлениями (10–20 лари со зрителя) стоимость билетов на Шаца почти запредельная — 70 лари, или 2,3 тысячи российских рублей. Впрочем, клуб совсем небольшой, поэтому артист заработает ненамного больше, чем потратит на билеты до Грузии и обратно.

В последнее время Шац* не гнушается любых заработков. В своих соцсетях он, как и Макаревич, рекламирует даже туристические алкогольные посиделки. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mikhailshats

Судя по резкому падению количества заявляемых концертов и возрастающей активности в "Ютубе", юморист перестал рассматривать свои выступления как реальный способ заработать, теперь он делает ставку на блогинг и пытается запускать различные шоу в Интернете.

* Признан иноагентом.

Почему всё больше стран отменяют концерты беглых звёзд и запрещают им въезд? 0 Потому что артисты наглеют и не соблюдают миграционные и трудовые законы Беглецы позволяют себе русофобские и националистические высказывания Я не слежу за жизнью беглых звёзд, мне всё равно

Авторы Евгений Кузнецов